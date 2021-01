La coincidencia entre Vidal y Awada durante sus vacaciones en el sur

María Eugenia Vidal y Juliana Awada coincidieron en el sur para sus vacaciones. Mientras que la ex gobernadora pasó unos días en Bariloche junto a su novio, el periodista Enrique Sacco, la ex primera dama estuvo en Villa La Angostura con Mauricio Macri y sus hijas. Sin embargo, no solo eligieron la Patagonia como destino para descansar sino que también sintonizaron con la lectura.

Uno de los regalos que le hizo Vidal a Sacco para las vacaciones fue el libro La bailarina de Auschwitz de la escritora y psicóloga Edith Eger. Ese mismo texto fue llevado al sur por Awada para leer durante las semanas que permaneció allí con su familia. De esa manera, dos de las mujeres más importantes dentro de Cambiemos coincidieron en una historia motivante y sorprendente.

El libro que "unió" a Vidal y Awada

La bailarina de Auschwitz, publicado por primera vez en 2017, es una autobiografía en la que Edith Eger cuenta su historia como sobreviviente del campo de concentración nazi. Solo tenía 16 años cuando el pueblo húngaro en el cual vivía fue invadido. Toda su familia fue enviada al campo de concentración y ni bien llegaron, sus padres fueron asesinados en las cámaras de gas. Mientras tanto, ella y su hermana se aferraron a la vida como pudieron.

Edith Eger

Una vez finalizado el infierno que vivieron en Auschwitz, Eger viajó a Estados Unidos y se convirtió en discípula de Viktor Frankl. Él también fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi y posteriormente se convirtió en un reconocido psicólogo internacional y escritor del libro El hombre en busca de sentido. Con los años, todo lo que ella aprendería de su mentor, como lo solía llamar, le serviría para aplicar con sus propios pacientes ya que se convirtió en una terapeuta experta en tratamientos del trastorno de estrés postraumático.

“Este libro es un regalo para la humanidad. Una de esas historias únicas y eternas que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre”, aseguró Desmond Tutu, quien ganó el premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha contra el Apartheid en Sudáfrica. Tanto Vidal, que además se lo obsequió a Sacco, como Awada, quien se mostró leyéndolo en sus redes sociales, coinciden en esa visión sobre el libro y se emocionaron con la historia de Eger.