Vidal y Sacco, en el sur: descanso, libros y decisiones políticas

La primera vez que se habló públicamente sobre la relación de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco fue en diciembre de 2019. En la actualidad, la pareja ya lleva más de un año junta y si bien prefieren el bajo perfil, en las últimas horas mostraron una foto de sus vacaciones en el sur. El tiempo de descanso para la ex gobernadora y el periodista comenzó hace algunos días. Primero viajaron a Cariló con sus hijos y algunos amigos. Ambos aprovecharon la costa argentina para disfrutar del mar y de la playa. Caminatas y mucha lectura fueron las principales actividades que realizaron además de despejarse luego de un 2020 complejo por la pandemia del covid.

Una vez finalizada esa primera etapa, Vidal y Sacco viajaron a la Patagonia, más precisamente a Bariloche. Esta última semana se los vio en el hotel Llao Llao y aprovechando el día para pasear por los paisajes que ofrece la ya patogénica ciudad argentina.

Futuro. Ambos están utilizando al máximo estos días para descansar. El 2021 será un año cargado de decisiones importantes y por ese motivo buscan afrontarlo con todas sus fuerzas. Por el lado de la ex gobernadora, continuará con la docencia en distintas universidades nacionales. Entre marzo y abril deberá tomar una decisión sobre su rol en las elecciones de medio término aunque aún no tiene definido cuál será. Vidal no descarta ninguna opción y tanto ser candidata como no tener ninguna participación son alternativas posibles.

Sacco también seguirá con su actividad como docente en instituciones educativas y podría acercarse a la política. En su caso sería en relación al fútbol ya que junto a un grupo de allegados estaría pensando en presentar un proyecto para las próximas elecciones en Independiente. Además, en los primeros meses del año tiene que finalizar un libro para la Editorial Planeta que estará enfocado en la resiliencia. Algo similar ocurre con Vidal, quien también tiene en agenda presentar un libro en marzo o abril.

Lectura. La pareja dedicó mucho tiempo de las últimas semanas a la lectura. Incluso se obsequiaron algunos. Sacco le dio a su novia También esto pasará, de la escritora catalana Milena Busquets. Mientras que ella le regaló La bailarina de Auschwitz, de Edith Eger.

Apenas comenzaron su relación, llevaron a cabo un viaje a Europa para recorrer Inglaterra y París. Ahora, hicieron lo mismo con la costa argentina y el sur. Así, la ex gobernadora y el periodista disfrutan de su relación, que sorprendió en sus comienzos y que se afianza momento a momento.