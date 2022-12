Tini jugó de titular en el escenario y sus fans ovacionaron a De Paul

“Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte”, comenzó el posteo que Rodrigo de Paul subió a su cuenta de Instagram junto a una foto de él cargando en hombros a Tini Stoessel en el escenario del Campo de Polo. Allí, la cantante tuvo el jueves el primero de los recitales de Tini Tour 2022: la despedida del año. La aparición de De Paul en el escenario generó una ovación quizá más potente que la que hubo cuando Tini salió a cantar.

“Sos la Número Uno”, prosiguió el jugador de la Selección argentina en su posteo. “Pero por sobre todas las cosas por el amor que le ponés a lo que hacés. Te merecés todo esto y más, seguí brillando que no tenés techo. ¡Te amo con todo mi corazón!”. El posteo que en las primeras doce horas sumó casi veinte mil signos de aprobación es una versión acotada de lo que De Paul había dicho en el escenario cuando ella lo hizo subir. Y entre la ovación sostenida en los miles de celulares registrando el momento, el jugador dijo: “Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te merecés esto y todo lo que te pasa”. También relató lo importante que fue el apoyo de Tini, y el sostén emocional que representó que ella se tomara un vuelo a Qatar para estar con él después de la derrota del seleccionado argentino ante Arabia Saudita en el debut del Mundial.

Tras ese partido, uno de los jugadores más criticados fue De Paul y en ese momento se apuntó a qué quiza no estuviera anímicamente óptimo para el Mundial tras todo el asedio mediático que generó su separación y el inicio de su romance con Tini Stoessel. Incluso después de eso, se hizo correr el rumor que estaba lesionado y que peligraba su participación en los partidos. Rumores que duraron menos de 48 horas y que marcaron –otra vez– que por llenar aire, se dice cualquier cosa.