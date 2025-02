Tristeza en Hollywood: Gene Hackman y su esposa fueron hallados sin vida

Otra gran perdida para Hollywood. Gene Hackman, el legendario actor de Hollywood, fue encontrado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, en su residencia de Santa Fe, Nuevo México. La noticia conmociona a la industria, ya que Hackman, a sus 95 años, deja un legado imborrable que lo posiciona como una de las grandes leyendas del séptimo arte.

Murió Michelle Trachtenberg, actriz de "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl"

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, aunque las autoridades del condado de Santa Fe confirmaron que no hay indicios de un acto criminal. No obstante, la Policía abrió una investigación para esclarecer los hechos, sin brindar detalles adicionales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La vida de Gene Hackman: de la Marina al estrellato en Hollywood

Nacido el 30 de enero de 1930 en California, Eugene Allen Hackman tuvo una infancia difícil tras ser abandonado por su padre. A los 16 años, decidió alistarse en la Infantería de Marina, donde sirvió durante cuatro años y medio en China, Japón y Hawái. Aunque intentó estudiar periodismo y producción televisiva en la Universidad de Illinois, su pasión por la actuación lo llevó a inscribirse en el Pasadena Playhouse en 1956, donde entabló una amistad inseparable con Dustin Hoffman.

Durante los años 60, Hackman comenzó a brillar en Broadway y en el cine, obteniendo su primera nominación al Oscar con Bonnie and Clyde (1967). Sin embargo, su gran consagración llegó en 1971 con The French Connection, donde interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle, un papel que le valió su primer Premio de la Academia como Mejor Actor.

Un actor versátil que dejó huella en el cine

A lo largo de su carrera, Gene Hackman demostró una capacidad actoral única, destacándose en películas icónicas como: The Poseidon Adventure (1972), The Conversation (1974), de Francis Ford Coppola, Superman (1978), interpretando al temido Lex Luthor, Mississippi Burning (1988), Unforgiven (1992), donde, bajo la dirección de Clint Eastwood, ganó su segundo Oscar por su papel del despiadado sheriff "Little" Bill Daggett.

En los años 90, su estrellato continuó con éxitos como The Firm (1993), Get Shorty (1995), Enemy of the State (1998) y The Royal Tenenbaums (2001), por la que obtuvo un Globo de Oro al Mejor Actor.

El retiro y la vida lejos de los reflectores

Tras el estreno de Welcome to Mooseport (2004), Hackman anunció su retiro definitivo de la actuación. Se alejó de Hollywood y se estableció en Santa Fe, Nuevo México, buscando una vida más tranquila, presuntamente debido a problemas cardíacos. Desde entonces, vivió prácticamente en el anonimato junto a su esposa.

Su partida marca el fin de una era en el cine, pero su legado perdurará por siempre en la historia del Hollywood clásico y contemporáneo.

JCCL