Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

La fecha uno de la Premier arranca este sábado 12 a las 13.30 Hs. con el partido entre Newcastle contra el Aston Vila del Dibu Martínez y Emiliano Buendia, que no podrá estar al menos por 8 meses, ya que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla. Por la pantalla de ESPN y STAR + los villanos culminaron en séptima posición el torneo anterior y jugarán la Copa Conference y por el lado de las urracas, se ubicó en la cuarta posición y esta temporada disputará la Champions League.

Por la tarde, a las 15 Hs. por la pantalla de ESPN 2 y STAR + llega el Indycar con su decima cuarta carrera de la temporada en el circuito de Indianapolis. Agustín Canapino con su Chevrolet- Dallara buscará ascender en la tabla, mientras espera la confirmación del equipo de Hollinger Racing su continuidad para el próximo año.

El domingo de las PASO en Argentina, arranca con otro partido de Premier a las 10 Hs . Se enfrentan el Brentford contra el Tottenham del Cuti Romero y su flamante refuerzo. El goleador rosarino, Alejo Véliz y Los Spurs quieren comenzar ganando ante el conjunto de la abeja y ser protagonista del fútbol inglés. El encuentro será televisado por ESPN y STAR +.

La jornada deportiva termina con un choque de alta intensidad a las 12.30 Hs en ESPN y STAR +, el Chelsea de Enzo Fernández recibe al Liverpool ,con el debut de Alexis Mc Allister, duelo entre los argentinos campeones del mundo. Ambos equipos pretenden mejorar esta temporada, ya que ninguno pudo clasificar a la máxima cita europea, la Champions League .

Agenda deportiva completa del sábado 12 de agosto

PREMIER LEAGUE

08:30 Arsenal FC vs Nottingham Forest STAR +

11:00 Bournemouth vs West Ham STAR +

11:00 Brighton And Hove vs Luton Town STAR +

11:00 Everton vs Fulham STAR +

11:00 Sheffield United vs Crystal Palace STAR +

13:30 Newcastle vs Aston Villa STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Marsella vs Reims STAR +

16:00 PSG vs Lorient STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:00 Real Sociedad vs Girona DSports / DGO

14:30 Las Palmas vs Mallorca DSports / DGO

16:30 Athletic Bilbao vs Real Madrid DSports / DGO

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. CASI STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. Pucará STAR +

15:10 La Plata vs. CUBA STAR +

15:10 SIC vs. Newman STAR +

15:10 Buenos Aires vs. Belgrano STAR +

15:30 Alumni vs. San Luis ESPN Extra / STAR +

COPA DE ALEMANIA

10:20 Mainz vs. Borussia Dortmund ESPN 2 / STAR +

GOLF: FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

14:00 Tercera Vuelta ESPN 3 / STAR +

WTA PREMIER - MONTREAL

14:00 Semifinal 1 STAR +

19:00 Semifinal #2 STAR +

INDYCAR SERIES

15:00 Carrera 2 STAR +

SUPERCOPA DE ALEMANIA

15:30 Bayern Munich vs. RB Leipzig

STAR + / ESPN

ATP 1000 - TORONTO

15:30 Semifinal 1 ESPN 2 / STAR +

20:30 Semifinal 2 ESPN 2 / STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 13 de agosto

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Bret vs. Lens STAR + / ESPN

11:50 Rennais vs. Metz STAR +

15:30 Strasbourg vs. Lyon STAR +

PREMIER LEAGUE

09:55 Brentford vs. Tottenham STAR +

12:20 Chelsea vs. Liverpool STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

11:50 Celta vs. Osasuna DGO / ESPN 2 / STAR +

14:30 Villarreal vs. Real Betis DGO / Dsports

16:20 Getafe vs. Barcelona DGO / STAR + / ESPN

CICLISMO - UCI WORLD CHAMPIONSHIP

07:30 Final BMX ESPN 2 / STAR +

POLO: PRÍNCIPE DE GALES

11:25 Final DGO / ESPN 3 / STAR +

GOLF: FEDEX ST. JUDE INVITATIONAL

13:00 Vuelta final ESPN 3 / STAR +

WTA PREMIER - MONTREAL

14:30 Final ESPN Extra / STAR +



ATP 1000 - TORONTO

17:00 Final ESPN 2 / STAR +