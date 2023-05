Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del 6 y 7 de mayo

Este sábado 6 de mayo, el Manchester City chocará con el Leeds a las 11Hs. por la pantalla de TNT Sports y ESPN Premium. Los ciudadanos están primeros, a un punto del Arsenal que tiene un partido menos.

El domingo el PSG visitará al Troyes a las 15:45 y se podrá ver en ESPN 2 y Star +. Lionel Messi no será parte del encuentro tras ser suspendido por su viaje a Arabia Saudita.

Luego a las 16:25 Hs. se realizará la quinta carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, que será el Gran Premio de Miami y se podrá ver en Star +.

El plato fuerte será el superclásico. Lo transmitirá TNT Sports a las 17:30 Hs. en el Mas Monumental. River llega como puntero de la liga, mientras que Boca está a 16 puntos de su eterno rival.

En tanto, el lunes a las 18:00 Hs, San Lorenzo jugará con Defensa y Justicia en el Bajo Flores y se podrá ver en TNT Sport. Los dos equipos que le siguen los pasos al millonario.



Agenda deportiva del sábado 6 de mayo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Lanús vs Huracán ESPN Premium

18:00 Belgrano vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

18:00 Colón vs Banfield ESPN Premium

20:30 Argentinos Juniors vs Independiente TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Milan vs Lazio STAR +

13:00 Roma vs Inter ESPN 2 / STAR +

15:45 Cremonese vs Spezia STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Freiburgo vs RB Leipzig STAR +

10:30 Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt STAR +

10:30 Monchengladbach vs Bochum STAR +

10:30 Augsburgo vs Union Berlin STAR +

10:30 Hertha BSC vs Stuttgart STAR +

13:30 Werder Bremen vs Bayern Munich ESPN 3 / STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Chelsea STAR +

11:00 Manchester City vs Leeds United ESPN / STAR +

11:00 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace ESPN 2 / STAR +

11:00 Wolverhampton vs Aston Villa STAR +

13:30 Liverpool vs Brentford ESPN / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Niza vs Rennes STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:30 Semifinal de Conferencia – Miami Heat vs. NY Knicks ESPN 2 / STAR +

21:30 Semifinal de Conferencia – LA Lakers vs. Golden State Warriors ESPN 3 / STAR +

PRIMERA NACIONAL

14:00 Nueva Chicago vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

15:30 Tristan Suarez vs Ferro TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs Racing (C) TYC SPORTS PLAY

17:00 Chaco For Ever vs Brown (A) TYC SPORTS PLAY

17:35 Chacarita vs Gimnasia (J) TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:00 Villa Dálmine vs Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY

19:00 Ind Rivadavia vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

19:40 Estudiantes (RC) vs Alte Brown TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

COPA DEL REY

17:00 Real Madrid vs Osasuna DIRECTV SPORTS

F1 - GP DE MIAMI

13:25 Práctica 3 STAR +

16:55 Clasificación STAR +

17:00 Clasificación STAR +

ATP MASTERS 1000 - MADRID

13:30 Final Femenina STAR +



Agenda deportiva del domingo 7 de mayo

SERIE A

07:20 Atalanta vs. Juventus STAR + / ESPN

09:55 Torino vs. Monza ESPN 2 / STAR +

12:50 Napoli vs. Fiorentina ESPN 2 / STAR +

13:20 Udinese vs. Sampdoria STAR +

15:30 Lecce vs. Hellas Verona STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

07:50 Angers vs. Monaco ESPN 2 / STAR +

11:55 Lyon vs. Montpellier STAR +

15:30 Troyes vs. PSG ESPN 2 / STAR +

PREMIER LEAGUE

12:20 Newcastle vs. Arsenal STAR +

14:50 West Ham vs. Manchester United STAR +

BUNDESLIGA

12:55 Borussia Dortmund vs. Wolfsburg STAR +

NBA - PLAYOFFS

16:30 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics ESPN 3 / STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Deportivo Maipú vs. Atlético Rafela TYC SPORTS PLAY

15:00 Temperley vs. Gimnasia y Esgrima (MZA) TYC SPORTS PLAY

15:00 Giullermo Brown vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

15:30 San Telmo vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

21:00 San Martín (T) vs. Patronato TYC SPORTS PLAY

ATP MASTERS 1000 - MADRID

13:30 Final ESPN 3 / STAR +

GOLF: WELLS FARGO CHAMPIONSHIP

14:00 Última Vuelta ESPN Extra / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 Toulouse vs. Bordeaux STAR +

F1 - GP DE MIAMI

16:25 Carrera STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

17:00 American Raptors vs. Yacaré XV STAR +