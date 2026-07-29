Alertan por las intensas nevadas en la Patagonia

Un nuevo frente de aire frío mantiene en alerta a gran parte de la Patagonia, donde se esperan intensas nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días. El fenómeno podría complicar la circulación en rutas y caminos de montaña, además de afectar algunas actividades al aire libre.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones en forma de nieve serán persistentes en sectores cordilleranos, aunque también podrían extenderse a zonas más bajas de algunas provincias patagónicas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del ingreso de aire polar.

Qué provincias podrían verse afectadas

Las nevadas más importantes se esperan en áreas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde las acumulaciones de nieve podrían ser significativas, sobre todo en localidades cercanas a la cordillera de los Andes.

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En algunos sectores también se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora, reduciendo la visibilidad y favoreciendo la formación de nieve en suspensión.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones a quienes deban transitar por rutas nacionales y provinciales de la región, ya que la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada pueden generar condiciones peligrosas para la conducción.

Entre las principales recomendaciones figuran viajar únicamente si es necesario, consultar el estado de las rutas antes de salir, portar cadenas para neumáticos cuando sean obligatorias y respetar las indicaciones de Vialidad y de las fuerzas de seguridad.

Además de las nevadas, el ingreso de aire frío provocará temperaturas mínimas por debajo de los 0 °C en numerosas localidades patagónicas, con heladas generalizadas durante las primeras horas del día.

Los especialistas también advierten que la sensación térmica podría ser aún menor debido a la intensidad del viento, por lo que recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Ante este escenario, las autoridades aconsejan mantenerse informados a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, asegurar los sistemas de calefacción, revisar el estado de los vehículos antes de emprender un viaje y contar con elementos de abrigo, agua y alimentos en caso de desplazamientos por zonas afectadas por la nieve.

Los pronósticos indican que las condiciones inestables podrían mantenerse durante varios días, por lo que no se descartan nuevas actualizaciones o alertas meteorológicas para distintos sectores de la Patagonia.