Para un analista, Cristina Kirchner con la recusación al fiscal Luciani: "Está comunicándose con su núcleo duro"

La defensa de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner recusó hoy al fiscal federal Diego Luciani y también a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, y pidió que se aparten del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz y que se declare la “nulidad” de todo lo que hicieron en la causa.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con José María de Rodríguez Saráchaga, especialista en comunicación política, quien habló sobre el pedido de Cristina Kirchner y la actualidad política del país.

“Es muy difícil que el pedido de Cristina tenga lugar en lo judicial, lo que está haciendo es comunicarse con su público”, aseguró Rodríguez Saráchaga, quien luego completó: “El kirchnerista cree todo lo que le diga Cristina y ni siquiera saben lo que significa el lawfare”.

“Para toda la sociedad que no es kirchnerista la jugada es patética”, disparó el analista. “Si intentas recusar al fiscal es porque no tenés nada en la defensa, no hay ninguna implicación en las fotos”, completó. "El fiscal la esta destrozando todos los días, algo tenía que hacer", concluyó.

“Si sigue sin haber viceministro de Economía habrá aún más incertidumbre de la que todos tenemos”, dijo el especialista sobre la falta de definiciones en la cartera encabezada por Sergio Massa.

“Massa iba a poner a un economista respetado y de fuste de viceministro y todos ya sabemos que fue lo que pasó”, disparó el entrevistado. “No sabemos quien puede aceptar el cargo, ningún economista serio quiere poner su nombre”, concluyó.