Aníbal Fernández: "Sí usted me pregunta si lo de Nik me gustó le digo que no"

La inseguridad es una de las principales problemáticas de todos los argentinos tal como lo demuestran varias encuestas de opinión pública. Es por esto que varios de los sectores de la oposición piden penas más duras o inclusive una reducción en la edad de imputabilidad, algo que desde el oficialismo de momento ven con malos ojos.

En este contexto, en RePerfilAr te traemos un adelanto de la entrevista que Jorge Fontevecchia le realizó en Periodismo Puro a Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.

Jorge Fontevecchia: “¿Usted reflexiona acerca de que hay una verborragia que usted tiene que puede llegar a ser un boomerang que genera el efecto contrario al que desea obtener?

Aníbal Fernández: “Puede ser, yo no reniego de mis errores. Sí usted me pregunta si lo de Nik me gustó le digo que no, yo creí que estábamos discutiendo como lo habíamos hecho tantas veces y nada más. Por otra parte, de lo del diario La Nación ya pasaron 15 años, es un tema viejo”.

Jorge Fontevecchia: “Fíjese que la figura de ‘sensación de inseguridad’ es un clásico argentino”.

Aníbal Fernández: “No es una frase mía, lo publica el diario La Nación, si quiere le mando todos los links mañana”.

Jorge Fontevecchia: “Yo entiendo lo que usted está diciendo pero al citarlo lo convirtió en algo”.

Aníbal Fernández: “Es posible”.

Jorge Fontevecchia: “¿Usted se psicoanaliza?”.

Aníbal Fernández: “En este momento no, pero lo hice en el pasado”.

Jorge Fontevecchia: “Y este tema de la verborragia…”.

Aníbal Fernández: “Tiene que ver con lo que uno intenta expresar y decir, hay muchas cosas que uno busca. ¿Usted no se equivocó nunca?”.