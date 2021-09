Argentina pasó a integrar el top 20 de países con mayor inseguridad

Argentina se convirtió en el vigésimo país con mayor tasa de delincuencia de todo el mundo. Al respecto, Orlando D´Adamo, director de Entro Opinión Pública (COPUB), en diálogo con RePerfilAr, vinculó el incremento de la inseguridad a la aparición de dos fenómenos "muy importantes".

Por un lado, el especialista remarcó: "Un crecimiento exponencial de la pobreza y la marginalidad".

"No se educaron, no tienen ninguna herramienta para insertarse en la sociedad. No les queda muchas opciones", agregó. Además, puntualizó el surgimiento de la pandemia de coronavirus como un agravante de la compleja situación: "Encima te agarra una pandemia que les saca las changas".

Como consecuencia del avance de los índices de pobreza D´Adamo, expresó que entonces se recae en el narcotráfico, "el otro fenómeno", que según señaló: "No era un tema de la agenda de las campañas electorales hasta las últimas".

Por su parte, de acuerdo a los relevamientos realizados "la gente siente mucho susto y resignación", ya que "el Estado no solo que no previene el delito", sino que además del daño causado en la mayoría de los casos "no se denuncia".

En esa línea, D´ Adamo puntualizó que "el 62% de las personas, cree que ningún Gobierno no hizo nada en serio para solucionar el tema de la inseguridad".

En ese contexto, mientras las respuestas políticas y judiciales brillen por su ausencia, los argentinos debemos acostumbrarnos a vivir cada vez, con más miedo.