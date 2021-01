Especialista afirma que "se está pensando en remover a Trump de la presidencia"

Luego de que manifestantes en favor de Donald Trump tomaran el Capitolio, sede del poder legislativo estadounidense, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con Joe Biden, presidente electo norteamericano, repudió los hechos de violencia y pidió una transición de mando ordenada y pacífica.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Cynthia Arnson, directora para América Latina del Woodrow Wilson Center for Scholars, quien habló sobre la toma del Capitolio, los dichos de Donald Trump y el eventual quiebre dentro del Partido Republicano.

“Una docena de senadores y cien diputados aseguraron que iban a desafiar el resultado del Colegio electoral. La gente que se manifestó estaba a favor de esa movida”, afirmó Arnson, quien luego completó: “Es un día triste para la democracia, el respeto a la Constitución y para las elecciones libres que ganó Biden y que Trump sigue sin reconocer”. Asimismo, la experta en relaciones internacionales afirmó que a raíz de la toma del Capitolio se declaró un toque de queda para recomponer el orden.

Luego, la especialista aseguró que aún puede haber más violencia de cara a la transición del mando presidencial que se realizará dentro de 14 días: “Trump salió al aire pidiendo que la gente se vaya a casa pero al mismo tiempo reafirma que las elecciones fueron fraudulentas. En la medida que siga en la misma línea, habrá conflictos y manifestaciones”.

“Trump desafía todos los días a la Constitución y a las normas democráticas, pero dudo que no entregue los atributos. Hay varios partidarios de aplicar la enmienda 25 de la constitución para remover a Trump de la presidencia”, concluyó Arnson sobre las posibilidades de que Trump no entregue los atributos presidenciales. Finalmente, la especialista aseguró que los republicanos no apoyan los actos violentos de este estilo, lo cual puede generar un quiebre dentro del partido a futuro.