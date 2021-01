Federación Agraria: "No hay necesidad de generar este freno"

El sector agropecuario anunció ayer un paro previsto para el lunes 11 que durará tres días, en respuesta al Gobierno que prohibió temporalmente la exportación de maíz. Reperfilar se puso en contacto con Carlos Achetoni, Presidente de la Federación Agraria para que cuente cómo seguirán los próximos días.

“Quedamos abiertos antes, durante y después del proceso del cese para dialogar con el gobierno y ver si encontramos un punto en común de acuerdo y de revisión”, dijo Achetoni y agregó: “Es una medida que tiene muy poco entendimiento. Por un lado se dice que es para preservar la alimentación de los animales, cuando aparentemente ahí no hay necesidad de generar ese freno a la exportación, el cual incide en que el precio de maíz caiga y obviamente generarle un precio más barato para quienes producen carne con la intención, que nosotros deducimos, de que llegue a la góndola mucho más económica, lo cual es muy difícil que esto vaya a resultar”.

El Presidente de la Federación Agraria expresó que “el productor pequeño es el que va a recibir el impacto y el que está más posicionado económicamente no va a vender hasta que no tenga buenas condiciones de ventas”. Achetoni destacó que hay que buscar un equilibrio en lo productivo y que no haya “distorsiones de precios” en la cadena para que lleguen al consumidor los alimentos con buenos costos.

“Los productos se puedan vender e insertarse de la mejor manera a nivel internacional y que le genere el mayor ingreso de divisas. No sólo el productor quiere que la mercadería esté con buen precio internacionalmente, al gobierno le conviene que tenga mayor ingreso de dólares”, finalizó el Presidente agrario.