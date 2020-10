Campos incendiados: ¿Prohibidos su uso?

En medio de una semana caliente para la política, subyace un proyecto de ley que promete llevar más polémica al Congreso de la Nación. Se trata de un trabajo del diputado nacional, Máximo Kirchner, que intenta transformar la ley del Manejo de Fuego, la misma propone prohibir entre 30 y 60 años el cambio de uso de propiedades incendiadas, haya sido intencional o no.

El proyecto fue aprobado por 17 a 9 en la comisión por lo que pronto ingresará al Congreso. Este contó con el apoyo del oficialismo, y el rechazo pleno de Juntos por el Cambio. El artículo a incorporar establece que "en caso de incendios se prohibirá por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso que la superficie tuviera, y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas de agricultura intensiva". En tanto, el término incluso será de 60 años, "en caso de fuego en bosques, áreas naturales protegidas, y humedales".

Desde el oficialismo dicen que muchas tierras se incendian para futuros negocios inmobiliarios, o de cualquier otro tipo. Pero los productores rurales dijeron que eso prejuzga al productor y fundamentan que no hace diferencia entre aquellos incendios intencionales y los que no lo son. Por su parte, Josefina Mendoza, diputada del UCR, sostuvo: "Cuando habla de la protección de áreas naturales protegidas hoy están totalmente protegidas por la ley de Parques Nacionales, que es la 25.351. Y por lo tanto, no se puede cambiar el uso del suelo, por lo tanto ahí incurriríamos en estar legislando, sobre lo que ya está legislado. Algo que también es preocupante es que el proyecto no distingue entre incendios intencionales y accidentales".

Mientras tanto, Leonardo Grosso, diputado del FDT, opinó: "Mientras discutimos esta ley, hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos en la Argentina. Se calcula que casi 900 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Hay muchos factores que intervienen pero según el sistema federal del Manejo del Fuego, el 95% de estos focos de incendios, son el resultado de La acción humana".