Para un perito psiquiatra, las declaraciones de los rugbiers fueron "más una burla que un arrepentimiento"

Este jueves 26 se llevó acabo la última jornada de alegatos antes de la sentencia, los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa pidieron disculpas y se mostraron arrepentidos. La presidenta del tribunal informó que la lectura del veredicto será el 6 de febrero.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Enrique De Rosa Alabaster, perito psiquiatra y presidente de la Asociación Argentina De Victimología, quien habló sobre la causa Báez Sosa que conmociona a todo un país.

“Cuando como perito de la causa, se planteó la idea de una pericia psiquiátrica los imputados se negaron”, disparó De Rosa, quien luego completó: “Que tres años después, en el último momento, se plantee esto me parece muy impresionante. Me dio la sensación de que es más una burla que un arrepentimiento”.

Para el experto: “Todo parece muy guionado, las palabras son muy repetidas. El abogado les dijo que deben decir que están arrepentidos, ya que sino no demuestran arrepentimiento es un factor agravante. Deben demostrar empatía, es decir "es un chico como nosotros". Que deben decir que no tuvieron intensión de matar, es el planteo que hizo la querella".

Además, el perito psiquiatra destacó: “Tuvieron tres años para decir las cosas de otra manera". "Es el ejemplo que uno le pondría a alumnos de una desconexión moral”. "Es cuando el sujeto no puede sentir culpa con lo que hace, no está situado en ese momento. El sujeto no es inimputable, se da cuenta perfectamente, sino que la desconexión es moral".

“La desconexión moral es un fenómeno cultural que tiene que ver con la formación, es la falta de consecuencia con el hecho”, dijo el entrevistado. “Cuando uno escucha lo que la madre de Lucio Dupuy dice, nota que no hay ningún grado de apego, una madre estaría verdaderamente quebrada con lo que pasó”, dijo en relación a la desconexión moral.

“Sería bueno que alguna vez estos casos sirvan para no contar víctimas sino para tener un cambio”, aseveró el perito. “La pena no salvará la vida de los próximos Fernandos”, completó.

Finalmente, De Rosa Alabaster dijo que es necesario ver cuáles eran los códigos del grupo de los acusados para poder estudiarlos y comprenderlos.