Desconectados: la brecha digital que crece en pandemia

La falta de conectividad, conocida como la "brecha digital", que ya era un problema antes de la pandemia, en la actualidad, con el aislamiento social, preventivo y obligatorio se intensificó. La falta de internet significa no poder acceder al Estado, por lo tanto, quedar marginado del sistema. En este informe especial para RePerfilAr, el periodista Juan Luis González, recorrió los barrios más carenciados para ponerle rostro a la problemática que viven aquellos que están "desconectados".

Según el Observatorio Argentinos por la Educación, el 20% de argentinos en el país sufren la "brecha digital". Ante esto, el presidente Alberto Fernández, lanzó un decreto en el que declaró que la telefonía móvil, Internet, y la televisión son servicios públicos. Sin embargo, una firma no cambia la realidad. Al respecto, Martín Becerra, el investigador del Conicet, expresó: "Desafortunadamente sabemos que con las fracturas, sociales, económicas y geográficas que tiene nuestro país, los derechos básicos no están plenamente garantizados".

El Director del Enacom desmintió que el congelamiento de tarifas sea declararle la guerra a Clarín

En el barrio 2124, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, hay muchos argentinos que no tienen acceso a Internet. "Mi hija se mudó porque no tenemos luz, ni Internet, ni agua, ni cloacas", dijo una vecina del barrio ubicado en Barracas. Por otro lado, según la ONG "Acá no hay Internet" , Villa Lugano es uno de los barrios porteños donde menos conexión hay. La Ciudad de Buenos Aires informó que hay 5100 chicos que no tienen acceso a Internet, sin embargo, los vecinos dicen que ese número es mayor y que por lo menos el 90% de ellos no tiene wifi.