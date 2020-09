El reclamo policial

Eduardo Fidanza*

Vamos a tratar de responder qué significa la peligrosa protesta policial que conmueve al país. Creo que hay que pensarla más allá de las reivindicaciones puntuales y me parece que tenemos que inscribirla dentro de una ola de protestas en la Argentina y en el resto del mundo. El 2019 fue muy ilustrativo respecto de este fenómeno, hubo protestas sociales desde Irak y el Líbano hasta Chile.

El perfil de estas protestas son similares. Las razones que reúnen a los que protestan son múltiples, se convocan por las redes sociales y no tienen liderazgos claros. La razón de fondo es un hartazgo con las élites, con la desigualdad de oportunidades entre los que tienen poder y los que no tienen poder.

En la Argentina, y en el contexto de la pandemia, donde se están revelando los problemas estructurales profundos del país, también se manifiesta como un fenómeno de desigualdad entre lo que podemos llamar -y la sociedad llama- a trabajadores esenciales y aquellos que no lo son. Aplaudimos a los médicos, los elogiamos, pero la verdad es que no los tratamos bien. La sociedad no les paga bien, el Estado no les paga bien, ni les da los elementos que necesitan para hacer bien su tarea.

Pero hay otros fenómenos. Los policías, los médicos, los que están en la calle arriesgando la vida, tienen una carencia de condiciones en relación con los que se manejan en otras esferas. Creo que la clase política argentina no ha reflexionado lo suficiente respecto a esta diferencia, tiene una agenda propia, muy lejos de las demandas sociales y de los problemas que angustian a la sociedad. El último punto, en cierta forma una consecuencia de esto, es que en la clase dirigente nadie se salva del cuestionamiento. Y es interesante ver el caso de Sergio Berni, un político que parecía tener un ascenso irresistible en representación de los sectores sociales más postergados, con un estilo característico de liderazgo popular. A Sergio Berni le ha tocado su momento de crisis y creo que la clase política se debe ver en el espejo de él y pensar que si sigue con ciertas actitudes, seguramente reciba las mismas respuestas.

* Director Consultora Poliarquía.