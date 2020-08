Sin fecha definida de reapertura, el Shopping Center de Liniers espera ansioso

Noticias Relacionadas Así fue la reapertura de los comercios de Avenida Avellaneda

Comenzaron las aperturas de actividades tras la extensa cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires. Específicamente en la zona de Liniers, cerca de la zona de transbordo de la estación del ferrocarril Sarmiento en donde a partir del 24 de agosto empezaron a habilitarse las diferentes actividades económicas vinculadas a los comercios de la Avenida Rivadavia. Esta emblemática Avenida contempla 100 a 150 comercios que hasta ayer no estaban habilitados para trabajar.

Desde RePerfilAr estuvimos recorriendo las diferentes reaperturas, cómo se están aplicando los protocolos en cada uno de los comercios habilitados sobre la Avenida Rivadavia. En las calles interiores ya estaban habilitados desde hace un mes a un mes y medio para trabajar pero nos encontramos con una contradicción en esta zona de Liniers. La única clausura que tiene la zona de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con el shopping de Liniers el cual permanece cerrado aún habiendo presentado el protocolo para habilitarlo.

El gerente comercial del shopping de Liniers, Pablo Suárez dijo que “desde el 20 de Marzo, el centro comercial está cerrado al igual que todos los Shopping Center de Capital Federal y de AMBA y esperando ansiosos la apertura. Este centro comercial tiene más de 80 propuestas comerciales que lamentablemente no pueden estar abierto al público”.

Suárez dijo que aún no tienen una fecha oficial de apertura pero que “se está hablando a mediados de septiembre pero oficialmente no nos han comunicado nada”. Y remarcó que “todos los protocolos para poder abrir el centro comercial ya han sido presentados, tanto al Gobierno de la Ciudad como a Nación a través de la Cámara de Argentinos de Shopping Center que ha elaborado un protocolo para poder contener a todos los visitantes de los shopping, todavía no hemos tenido ninguna respuesta”.

“La realidad es que la actividad misma de Shopping Center no ha sido habilitada todavía. Dentro de los cronogramas que tiene el Gobierno de la Ciudad es una de las últimas al igual que cine, entretenimiento y teatro. Contradictoriamente a eso, las arterias principales como son Rivadavia y en Santa Fe están todos los comercios abiertos. Nosotros nos estamos preparando para poder recibir a los clientes con un protocolo muy bien pensado y exhaustivo donde la gente acá va a estar muy contenida y cuidada”, dijo Suárez.

