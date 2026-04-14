El girasol rumbo a una campaña récord: ¿por qué?

La producción de girasol en la Argentina se encamina a marcar un nuevo hito, impulsada por una combinación de factores climáticos, económicos y tecnológicos que entusiasman al sector agropecuario. Las proyecciones privadas y oficiales coinciden en que la próxima campaña podría ubicarse entre las más altas de la historia.

Uno de los principales motores detrás de este crecimiento es el clima. A diferencia de campañas anteriores afectadas por la sequía, las lluvias recientes han permitido una adecuada recarga de los perfiles de humedad en los suelos, clave para el desarrollo del cultivo. El girasol, además, presenta una mayor tolerancia a condiciones adversas en comparación con otros cultivos, lo que lo convierte en una opción atractiva frente a escenarios inciertos.

En paralelo, el contexto internacional también juega a favor. La demanda global de aceites vegetales continúa firme, especialmente en mercados como Europa y Asia, donde el aceite de girasol es altamente valorado. Esto genera precios competitivos que incentivan a los productores a ampliar la superficie sembrada.

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Otro factor determinante es el costo de producción. En comparación con la soja o el maíz, el girasol requiere una menor inversión inicial, lo que resulta clave en un contexto de incertidumbre económica y restricciones financieras. Esta característica ha llevado a muchos productores a volcarse nuevamente hacia este cultivo, especialmente en regiones donde otros granos presentan mayores riesgos.

A esto se suma la mejora en la tecnología aplicada al campo. El uso de semillas híbridas de alto rendimiento, junto con prácticas agrícolas más eficientes, ha permitido incrementar los rindes por hectárea. La incorporación de herramientas digitales y monitoreo satelital también contribuye a optimizar decisiones productivas.

Sin embargo, los especialistas advierten que aún persisten desafíos. La volatilidad de los precios internacionales, los costos logísticos y las políticas locales pueden influir en el resultado final de la campaña. A pesar de ello, el panorama general es positivo.

De mantenerse estas condiciones, el girasol no solo consolidará su recuperación en el mapa agrícola argentino, sino que podría posicionarse como uno de los cultivos estrella de la próxima campaña.