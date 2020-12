El impacto de la muerte de Maradona a un mes de su partida

Ninguno se va a olvidar que estaba haciendo el miércoles 25 de noviembre pasada la 1 de la tarde cuando se conoció la noticia más impactante, la muerte de Diego Armando Maradona. Este viernes 25 de diciembre se cumple un mes de su deceso. La noticia impactó al mundo entero y generó dudas y tributos en todos lados.

“Que loco che, que lo parió ¡60 años! Lo que nos hizo vivir él a nosotros. Lo que quieras nos hizo vivir, los momentos más lindos de mi vida. Un crack en todos los sentidos”, recordó su ex compañero de la selección Argentina, Oscar Ruggeri.

Su velatorio en la Casa Rosada fue multitudinario, aunque horas más tarde comenzaron las investigaciones: ¿Los médicos hicieron lo correcto? ¿Qué pasa con las marcas relacionadas a Maradona? ¿Qué dicen sus hijos e hijas?.

Fuego amigo en el gobierno

“Procuro no opinar porque es algo que está en segundo plano. Respeto la postura de ellos y preferiría no meterme”, indicó a este medio Diego Vannucci, ahijado de Diego Maradona.

Cada uno de estos aspectos llevará años de resolución, mientras sus hinchas le rinden homenaje. “No me imaginaba que se vaya tan pronto. Siempre le tuve mucho afecto, pero ahora que se murió me di cuenta que no sabía que lo quería tanto”, afirmó Ángel Alberto Lugo, fanático de Maradona en La Boca.

Aún en su muerte Diego tiene altares en todos lados, en La Bombonera, en su primera casa en la Paternal y, por su puesto, en la cancha de Argentinos Juniors. ¿Cómo sería el mundo sin Maradona? Es una pregunta que todos nos hicimos alguna vez y este primer mes lleno de investigaciones y recuerdos dejo en claro algo, muchos lo queríamos más de lo que creíamos.