Velatorio de Maradona| Zunino: "Quisieron 'comerse' un pedacito del 10 para subir la popularidad"

Lejos de ser un evento pacifico, el velatorio de Diego Armando Maradona terminó con disturbios y represión. En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Edi Zunino, quien nos dio su punto de vista de los sucesos ocurridos en la Casa Rosada y sus inmediaciones.

“El problema está en la improvisación que derivó en un desborde que roza lo criminal. Todos se dicen muy futboleros pero no supieron entender el ritual”, sostuvo Zunino con respecto al resultado del velatorio de Maradona, y luego completó: “Muchos pensaron que se iba a dar como el velorio de Néstor pero no es así, esto tiene más del Boca River que se jugó en Madrid”.

Ex jefe de prensa de Maradona: "No creo que vuelva a ocurrir un fenómeno igual"

“Esto es una muestra más del nivel de improvisación que impacta en millones de personas a diario. Quisieron comerse un pedacito de Maradona para subir el nivel de popularidad y salió mal”, concluyó Zunino con respecto al velatorio del astro.

Sobre la decisión de hacer el velorio en la Casa Rosada, Zunino aseguró: “Fue un error. Apenas se dijo que iba a haber velorio la gente empezó a hacer cola a la noche”. Luego, el periodista se refirió a la represión hacia los fanáticos: “Pretender que ese público obedezca órdenes porque lo dice la policía es de una desconexión de la realidad absoluta”.

Finalmente, Zunino se refirió a la autocrítica del presidente, quien aseguró que no sabía que iban a asistir barrabravas al evento: “¿Cómo la política va a pretender que no vayan los barrabravas si son socios? No me digan que no saben cómo piensan los barrabravas, son socios en la política territorial”.