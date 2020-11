Para Ricardo Villa, en el mundial del '78 "Diego ya era excepcional"

Diego Armando Maradona será recordada como una las personas más queridas en el ambiente del deporte pero del fútbol en particular. Tal es así que en las redes sociales los mensajes de las figuras más importantes del deporte le rindieron homenaje, tras su fallecimiento.

En este sentido, RePerfilAr se comunicó con Ricardo Villa, uno de los campeones del mundo con la selección argentina en 1978, para que recuerde cómo fueron los primeros pasos del mejor de todos los tiempos con la celeste y blanca.

“A mí me afectó muchísimo”, admitió el ex Racing sobre la muerte de Pelusa. Luego continuó: “Sabíamos que Diego estaba complicado pero uno nunca espera esa mala noticia”.

Con respecto a los inicios del 10 con la selección Villa recordó: “Si no me equivoco él me reemplaza a mí, porque jugábamos en la misma posición”. Ya en el '78 “Diego ya era excepcional", aunque al capitán de México '86 "le faltaba algún año más, porque condiciones ya tenía, me imagino que César (Menotti) no lo convocó por ese motivo”.

En cuanto a las repercusiones del deceso de Maradona en Inglaterra, lugar donde reside desde que dejó el fútbol, el ex jugador del Tottenham aseguró que hay “un gran dolor”, porque “más allá del gol a los ingleses, lo admiraron como todo el mundo. Creo que es el argentino más famoso en el mundo” y que lo “va a seguir siendo más allá de su desaparición física”.

Según Villa, una de las preocupaciones de los campeones del mundo con Argentina fue no saber cómo comunicarse con “la familia de Diego para hacerle llegar nuestro sentido pésame”. En este sentido añadió: “Entre nosotros nos decimos que no entendemos cómo puede ser que no siga estando. Él era muy joven”

Para finalizar, Ricardo Villa recordó que uno de los momentos que más disfrutó de Maradona fue el mundial ‘86: “Fue algo excepcional y sin desmerecer a ninguno de los jugadores que estuvieron, parecía que Diego jugara solo”. “Fue genial”. Además, agregó que “la imagen de él en Argentinos Juniors fue un malabarista”.