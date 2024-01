Elecciones en EE.UU.: Donald Trump derrotó a Nikki Haley en las primarias republicanas

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump derrotó a Nikki Haley en las primarias republicanas de New Hampshire. De esta manera el ex mandatario allanó su camino para lograr un segundo mandato en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos frente a Joe Biden.

Trump quiere vengarse del demócrata desde su derrota electoral en noviembre de 2020, que nunca ha reconocido

Su determinación es tal que no lo frenarán los cuatro juicios penales y varias demandas civiles que pesan en su contra. Trump, de 77 años, cuenta con una base de seguidores fieles y ganó las primarias de Iowa el 15 de enero con una enorme ventaja sobre Ron DeSantis, que acabó tirando la toalla pese a quedar segundo y Haley tercera.

La ex embajadora norteamericana ante la ONU felicitó a Trump por su victoria en el pequeño estado New Hapshire, donde cuenta con numerosos partidarios.

Afirmó que "la carrera está lejos de haber terminado"; y advirtió a los republicanos de que convertir a Trump en candidato es una "victoria para Biden", el 5 de noviembre.

Mientras tanto Biden dijo: está claro que Donald Trump será el candidato republicano.

Y mi mensaje al país es que lo que está en juego no podría ser más importante. Nuestra democracia. Nuestras libertades personales, desde el derecho a elegir hasta el derecho a votar”, expresó quien será el candidato del partido Demócrata en las elecciones del 5 de noviembre.