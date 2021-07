En qué invertimos para ganarle a la inflación

Un porcentaje menor de los argentinos posee capacidad de ahorro, pero.. ¿En qué conviene invertir para ganarle a la inflación? ¿Los dólares son siempre la mejor opción?

RePerfilAr habló con Nicolás Litvinoff, director de Estudinero.org, quien aseguró que "la forma de ahorro más popular de los argentinos siempre consistió en comprar dólares y guardarlos debajo del colchón". Sin embargo, respecto a eso Litvinoff expresó que "hoy en día no estaría dando buenos resultados", ya que si bien "te puede cubrir en la inflación local en el largo plazo, no en el corto". "La forma de cubrirse de la inflación es buscar activos cuyo valor se aprecien con el tiempo y no se deprecien".

Asimismo, respecto a las acciones bursátiles Litvinoff mencionó que "en el largo plazo suelen tener un retorno bastante por encima de la inflación esperada".

En esa línea, el especialista destacó que el bitcoin "más allá de que tiene variaciones de corto plazo, en el largo plazo vienen siendo un excelente refugio para cubrirse de la inflación tanto local como internacional". "Al ser una tecnología descentralizada trae consigo muchos beneficios pero también muchas responsabilidades", agregó.

Argentina y Venezuela son los dos países de la región con mayor cantidad de usuarios que invierten en criptoactivos para ganarle a la inflación.