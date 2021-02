Escrache a Trotta: "Hay docentes a los que se le deben 3 salarios", afirman en Chubut

Un grupo de docentes de Chubut escrachó al ministro de Educación Nicolás Trotta durante su visita a la provincia debido al atraso en el pago de salarios. El principal reclamo fue el pedido de paritarias nacionales e inversión en infraestructura para garantizar la vuelta a clases presenciales.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Ramiro Outeda, periodista de Cadena Tiempo de Chubut, quien habló sobre el escrache realizado en la provincia sureña a Nicolás Trotta y el eventual retorno a clases.

“Trotta llegó a una provincia convulsionada por la situación de los empleados públicos, que en algunos casos adeudan hasta 3 salarios y parte del aguinaldo del 2020”, dijo Outeda, quien luego añadió que no hay certeza sobre el comienzo de las clases en la provincia del sur argentino.

Según Outeda, hace más de 3 años que no hay 180 días de clase en Chubut

“Los gremialistas afirmaron que no van a comenzar las clases hasta que no solo se resuelva la cuestión salarial, sino también el avance de la vacunación”, afirmó el periodista. Asimismo, el especialista afirmó que hace más de 3 años que no hay 180 días de clases por diversas cuestiones.