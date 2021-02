Nicolás Trotta sobre el regreso a clases: "No tenemos que enlodar todo en la política"

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta se refirió al regreso a las clases presenciales en todo el país y explicó que “la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo”, al tiempo que apuntó contra la oposición, que encabeza un reclamo para "reabrir" las escuelas: "No se puede enlodar todo con la política", expresó.

"Cada distrito puede organizarse según sus características propias de cada jurisdicción. Nosotros con las 24 jurisdicciones educativas hemos planteado que la presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Esto implica un regreso seguro con protocolos que se hacen sobre la base del distanciamiento físico: no pueden volver todos los chicos de manera simultánea", dijo Trotta en declaraciones a CNN Radio.

El encargado de la cartera educativa explicó que “no podrán volver a clases todos los chicos simultáneamente”, por lo cual se establecerán “bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela”, indicó.

Trotta, sobre el regreso a las aulas: "Al menos 3 veces por semana será presencial"

"En 2020 la mitad de las provincias tuvieron presencialidad, principalmente en el último año del secundario han variado por eso hemos dejado que cada jurisdicción y cada escuela pueda establecer la mejor manera de organización sobre estos conceptos”, recordó el ministro.

Trotta se encuentra aislado tras tener contacto estrecho con un caso de coronavirus, por lo que si el resultado de su hisopado da negativo, se reunirá este lunes a las 17 con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, “como ya lo hicimos con 19 gobernadores y gobernadoras. Nos quedan cinco jurisdicciones para visitar”.

El funcionario comparó la situación de la Argentina con la de los países del Hemisferio Norte que en agosto y septiembre retomaron la presencialidad, pero “después tuvieron que tomar medidas restrictivas, como Alemania o el Reino Unido”. En ese sentido Trotta manifestó que “nuestro desafío es priorizar la presencialidad y avanzar en la intensidad. Y si en algún momento, por la situación epidemiológica, hay que suspender las clases, que sea por poco tiempo”.

El Gobierno ante el desafío de la vacunación y el regreso a las aulas

“Las decisiones se tomarán en la mínima unidad geográfica posible. Suspender las clases en algún lugar por la pandemia o por la situación edilicia de las escuelas no implica hacerlo en toda una provincia”, agregó.

“Lo que nos permite un regreso seguro son los protocolos”, dijo y habló sobre “un consenso con las organizaciones docentes” en tal sentido. “El año pasado hubo presencialidad y no había vacunas. Estamos esperando la llegada de más dosis para vacunar a 1.400.000 docentes y no docentes en todo el país. No solo por esto debatimos con los gremios, sino también por las paritarias”, enfatizó.

Consultado sobre las medidas que anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof sobre la contratación de docentes sustitutos por la demora de tres meses en la vacunación de quienes pertenecen a grupos de riesgo, el ministro indicó que expectativa se centra en terminar el proceso de inmunización hacia junio, con la salvedad de que “a los docentes que son grupos de riesgo se los vacunará por esa condición, no por la de maestros”.

En pleno debate por el regreso de las clases presenciales, Trotta se aisló por contacto estrecho

Sobre el reclamo de Mauricio Macri quien, semanas atrás defendía el regreso a la presencialidad bajo el lema "abran las escuelas", Trotta subrayó que “hay consenso de la sociedad para eso y lo trabajamos con todas las fuerzas políticas".

"Me cuesta comprender la voluntad de partidizar un desafío complejo, que genera incertidumbre a las familias, porque la pandemia no ha terminado”, expresó y añadió: “Me pregunto si se van a movilizar en Jujuy, Mendoza o Corrientes, donde gobiernan Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Valdés, todos de Juntos por el Cambio. Creo que no tenemos que enlodar todo en la política: no corresponde", lanzó.

El ministro Trotta criticó a la oposición y expresó: “He escuchado a algunos diputados que convocan a una marcha. Me parece irracional sumar conflictos. Celebro esta preocupación de una porción de Juntos por el Cambio por la educación, que lamentablemente no tuvieron cuando fueron gobierno", expresó.

Clases presenciales | Salvarezza calificó a Macri de 'irresponsable y poco inteligente'

"Cuando decimos que la escuela es prioritaria, debe incluir diálogo, consensos y articulación federal, pero como toda política debe tener presupuesto. En los cuatro años de Macri la inversión educativa cayó en un tercio. La escuela debe incluir presupuesto. Nada bueno ocurre cuando la desfinanciamos”, manifestó Trotta.

Por último, Trotta destacó que uno de los cambios que introdujo la pandemia es la necesidad de una mejor conectividad y reivindicó el plan Conectar Igualad, que apuntaba a disminuir la brecha digital. En ese sentido, anunció “la adquisición de medio millón de computadoras” por parte del Estado ayudará a combatir esta desigualdad.