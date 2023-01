Fernando Burlando: "Thomsen lloró por él, no quiso reparar nada de todo el daño hecho"

La sociedad sigue minuto a minuto lo que sucede en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el cual concluirá el próximo 6 de febrero con la lectura de la condena. Fernando Burlando, abogado querellante de la causa está en el centro de la escena mediática y por este motivo RePerfilAr dialogó en exclusiva con le letrado, quien no escapó a ninguna pregunta y habló sobre la estrategia del abogado de los acusados, el llanto de Máximo Thomsen y su pasado como abogado defensor de la banda delictiva Los Horneros.

Burlando acerca de la estrategia del abogado de los Rugbiers, Hugo Tomei

“En algún momento pensé que iba a ser una tarea muy compleja porque dudé de que Tomei pudiera defender a los ocho acusados, pensé que el juicio iba a demorar un poco más de tiempo”, dijo Burlando.

Para el entrevistado: “El alegato de Tomei no me pareció interesante y no va a modificar absolutamente nada de lo que vimos y oímos en las audiencias”. “Me pareció una locura que haya mostrado un vídeo mío, no tiene nada que ver con la causa. Pensar que los medios pueden influir en la decisión de los jueces no tiene sentido”, añadió.

“El uso de la palabra de Graciela Sosa (mamá de Fernando) fue un gran desahogo, le habló a la Justicia y eso a una víctima le puede dar calma”, aseguró el letrado. “No solo queremos lograr la verdad en el caso sino también darle calma a los padres de Fernando”, completó.

Fernando Burlando sobre las lagrimas de Máximo Thomsen

“Fue todo una estructura armada la declaración de los imputados, no aportó nada a la causa. Todos tenían el mismo discurso, Thomsen lloró por él, no quiso reparar nada de todo el daño hecho”. "Thomsen no quiso reparar nada el corazón de Silvino y de Graciela, porque ninguno de los acusados se atrevió siquiera a mirar 15 grados a su derecha al sector donde estaban los padres", sentenció el abogado de la querella.

En la misma línea, Burlando continuó: “Saben que lo que viene es un castigo duro de la ley, lloraban por eso. Por ahora están todos en una fiesta de fin de curso, porque están juntos y contenidos, sin acceso a la población carcelaria. Quizás hubiera sido bueno que convivan con los presos para tener más contacto con la realidad”.

La defensa a Los Horneros, autores del crimen de José Luis Cabezas

Consultado sobre cómo decide que casos defender en referencia a su pasada representación de la banda de Los Horneros, ejecutores del asesinato de José Luis Cabezas, el letrado respondió: “Todas las partes que fueron contrincantes o que pudieron congraciarse con mi trabajo, nadie te va a hablar de mí como alguien inhumano o insensible". "Siempre que hice mi tarea fue con profesionalismo, sabiendo que había desgracias o horrores de por medio”.

“A los 10 años en Justicia no podemos hablar del pasado, me estás trayendo un tema de hace 30 años y parece que hay un olvido importante de lo que se logró. No solo la ley del arrepentido sino también lo que se logró con el caso Píparo, consiguiendo cambios legislativos”, añadió al respecto.

También, explicó: “Con el caso Candela cambiamos los protocolos de las investigaciones al nacer. Mi tarea y la del estudio va más allá de un caso. Hay una infinidad de chicos que eligen estudiar derecho porque yo soy abogado. Yo pretendo que se conozca toda la historia”.

“Mi trabajo que se ve acá es el mismo que se ve en todos los casos del estudio. Somos apasionados del trabajo y en esta causa tengo un sin número de agradecimientos. Hay mucha gente que empuja y tracciona conmigo. La familia de Fernando me dio una cuota de valor que me ayudo mucho con este compromiso de honor y dignidad”, concluyó Fernando Burlando.