Florencia Raggi habló sobre "Noche Americana", su última película

Florencia Raggi protagoniza la cinta Noche Americana, una comedia negra que desde el jueves se puede ver en las salas de cine de la ciudad. En dicho film, Raggi interpreta a una diva exitosa que trae sobre sus espaldas una dura relación con su hija y marido que intenta alivianar en una noche en un hotel de Roma, en el que todo se empieza a complicar.

“Interpreto a una actriz muy particular que es una diva y que toma decisiones muy distintas a las que yo tomaría, me cuesta muchísimo imaginarme haciendo eso y por eso me pareció muy divertido hacer este papel”, aseguró Florencia Raggi, protagonista de la cinta.

La historia está planteada desde una gama de géneros muy diversos que llevan al espectador por diferentes sensaciones. “Lo más logrado es que esta suerte de multigénero se amalgama muy bien, lo que suele ser muy difícil y por eso, en lo personal, fue un gran desafío actoral”, completó la actriz.

“Lo que más me gusta es estar muy orgullosa de lo que estamos presentando, es una película que va a gustar mucho y que está muy bien realizada”, concluyó Raggi. Noche Americana está dirigida por Alejandro Bazzano y ya puede encontrarse en todas las salas del país.