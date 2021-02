Médico allanado por criticar a Insfrán: "Soy victima de una persecución política y policial"

Siguen las polémicas en Formosa en torno a las denuncias contra el Gobierno de Gildo Insfrán. En esta ocasión, la policía de Formosa ejecutó una orden de allanamiento en la vivienda de un médico que protestó contra las medidas de aislamiento llevadas a cabo por la gobernación provincial por la supuesta desaparición de una toalla y de un control remoto en el hotel en el que el médico se hallaba confinado.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Héctor López Cano, el médico que fue allanado en la provincia del norte, quien habló sobre el allanamiento que vivió por parte de la policía a raíz de la desaparición de una toalla y la situación humanística en la provincia del norte.

“Fui de vacaciones a Corrientes por días y me realicé 3 hisopados que dieron negativos, por lo que me consideré apto para poder desempeñar mis funciones”, aseguró López Cano, quien luego completó: “Me dijeron que tenía que ir a un centro de aislamiento o pagarme un hotel, por lo que realicé una huelga de hambre que molestó a las autoridades”. En esa misma línea, el especialista afirmó que es víctima de una “persecución política y policial” debido a su protesta.

"Soy victima de una persecución política y policial", dijo el médico López Cano

“No me entregaron una copia de la orden de allanamiento y se llevaron una toalla mía porque decían que tenía características similares a la que ‘había desaparecido’ del hotel en el que me hospedé”, dijo el médico. “La gente que no puede pagar un hotel tiene que ir a esos centros de reclusión, les digo así porque son cárceles”, concluyó el especialista, quien luego aseguró que en la provincia se violan los derechos humanos.