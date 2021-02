Secuestro en colonia: “El Tribunal dispondrá la situación de Felioga”

Ursula Ures Poreda y Pablo Corso Heduan

La colonia del Club Oeste en Caballito, donde fue secuestrado un nene por Jazmín Felioga, haciéndose pasar por su niñera, pidió disculpas y se puso a disposición, mientras que allanaron el domicilio de Felioga. La familia del menor había activado el plan para recuperarlo y responsabilizan a las autoridades de la colonia por lo ocurrido. Por eso, RePerfilAr se comunicó con Carlos Bobillo, Comisario Inspector Jefe de la Comuna 6, que está a cargo de todos estos procedimientos.

“La situación judicial la está manejando el tribunal que interviene. Ella fue evaluada por diferentes especialistas y en base a esa evaluación el tribunal dispondrá su situación”, explicó Bobillo. Además, el Comisario contó que el día de lo ocurrido trabajaron entre 25 y 30 efectivos de la comuna para encontrar al nene: “Entre el llamado de la tía y cuando se lo ubicó transcurrieron 12 minutos. Una vez que el personal lo pudo ubicar en el parque, resguardaron la integridad de este menor, no se le avasalla a la persona que fue detenida para no provocar una reacción adversa, que no se sabía cuál podía llegar a ser”, detalló.

Con respecto al estado de Felioga al momento de la detención, el Inspector Jefe expresó: “Estaba totalmente tranquila, contestó a las preguntas que le hacía el personal policial, pero no puedo dar más detalles para no vulnerar su derecho de defensa. Está detenida en la alcaldía de esta policía. El personal actuó acorde a un protocolo y totalmente en forma profesional”.