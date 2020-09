Gabriel Rubinstein, ex representante del BCRA: "El hecho de reprimir no garantiza una solución al problema"

En comunicación con RePerfilAr, Gabriel Rubinstein, ex representante del BCRA, dijo que las nuevas medidas no detendrán a aquellos que quieran comprar dólares.

Gabriel Rubinstein expresó que las nuevas medidas al dólar “se trata de estorbar las compras de los 200 dólares y otras medidas que hacen que sea más difícil. Por un lado el dólar ahorro y por otra parte buscar limitar las demandas del dólar contado con limitación. Ahí hay medidas como para tratar de ver si pueden bajar las brechas y si pueden cuidar las reservas del Mercado Central que están sumamente estresadas”.

El ex representante del BCRA dijo con respecto a las restricciones y la brecha con el dólar blue que “hay que ver porque cuando hay prohibiciones de operar como operaciones que no se van a poder hacer los no residentes que no van a poder operar con títulos en determinadas operaciones con lo cual puede haber un efecto de desarmar el mercado", indicó.

"Yo diría que el objetivo está claro en querer restringir las ventas de dólar del Banco Central y a la vez tratar de influir de alguna u otra manera para que la brecha baje. Ahora, tenemos que examinar mejor en detalle a ver si los efectos con el correr del tiempo y cómo los mercados se van acomodando", sostuvo el economista. Y agregó que, "hay una masa de pesos importante dando vueltas que va a seguir dando vueltas y de esa masa de pesos una parte va a querer sí o sí dolarizarse y va a ir buscando la vuelta. El mero hecho de reprimir no garantiza una solución al problema, puede tener un efecto temporario”.

Aumentó la cantidad de compradores de los 200 dólares para ahorro

Rubinstein explicó que “también se ha tomado una medida muy significativa que es obligar a las empresas a fondearse el 60% de lo que debían. Si una empresa trajo dólares porque se endeudo para invertir en maquinarias, y ahora cuando tiene que pagar esas deudas supuestamente el Banco Central tiene que dar los dólares contra pesos en el mercado único de cambios. Y ahora el Banco Central está diciendo que no, que le va a dar el 40% y en determinadas condiciones y que el 60% se las tiene que arreglar por su cuenta. Está perjudicando a las empresas y de esa manera está privilegiando quedarse con las reservas y no dándoselas a las empresas, que era una de las fuentes de salida en todos estos meses".

"El Banco Central está tomando medidas bastante desesperadas para cuidar los dólares. Lo que pasa es que ese tipo de medidas lo que provocan es que se aleja cada vez más la posibilidad de que traigan dólares”, cerró Rubinstein.



I. R. A