Anticipando lo que será la campaña, Biden fue duro contra Donald Trump en el Congreso

En su discurso ante el Parlamento, Joe Biden destacó los contrastes con su predecesor de cara a las elecciones de noviembre. Lo más seguro es que se enfrenten de nuevo. Biden quiso diferenciarse de Trump en uno de los temas que genera más debate en la campaña, la migración. Entre otras cosas dijo que no demonizará a los migrantes diciendo que están contaminando la sangre de su país. No separará a familias. No bloqueará el ingreso de gente por su fé.

También acusó a su rival de inclinarse ante Vladimir Putin luego de que Trump dijera que dejaría a Rusia hacer lo que quisiera con algunos aliados de la OTAN. El demócrata invitó a su discurso al primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en el día en que su país se unió formalmente a la alianza y además presiona al Congreso para aprobar ayuda para Ucrania.

El conflicto en Medio Oriente también estuvo presente en el discurso de Biden. Manifestantes con banderas palestinas protestaron cerca de la Casa Blanca y otros bloquearon una avenida que conduce al Capitolio.

El mandatario anunció que ordenó establecer un puerto en la Franja de Gaza para enviar más ayuda humanitaria, mientras el apoyo de Washington a Israel enfurece al electorado musulmán y a los votantes de origen árabe. Al dirigirse con críticas a los líderes israelíes señaló que, "proteger y salvar vidas inocentes debe ser una prioridad y que la única solución es la de dos Estados”.

Biden también puso el foco sobre los derechos reproductivos de las mujeres, luego de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, anulara la garantía constitucional del aborto.

Asimismo, el mandatario sostuvo que Estados Unidos experimenta bajo su presidencia la mayor "recuperación" económica de su historia, después de la pandemia de covid-19.