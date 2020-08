La foto de Scarpin: tomando mate y cerca de una señora mayor

Noticias Relacionadas VIDEO | Intendente santafesino dio positivo tras asistir a la marcha del 17A

En el video dijo no sentir ningún síntoma. Tal como afirman los especialistas los síntomas no se generan de un día para el otro sino que pueden comenzar luego de los 10 días, podés no saberlo pero ya haber estado infectado.

Por su parte el Jefe de Infectología del Hospital de Tandil, Jorge Gentile, también asistió a la marcha, pero a diferencia de Scarpin se lo vio en una foto con barbijo y no tiene coronavirus.

Lo llamativo es que siendo uno de los encargados de firmar los reportes donde se cargan los datos de todo el país participará de la marcha. En consecuencia el Hospital emitió un comunicado donde pidió “Respeto y prestigio por su trayectoria” y destacaron que la marcha tenía múltiples consignas con lo cual entendían que no era anti cuarentena y que en el país existe la libertad de expresión.

R.I.Y