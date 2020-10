Sasha Ávila: la joven que perdió a su casi toda su familia por el coronavirus

Sasha Ávila es una joven de 18 años que vive en Ingeniero Budge y en menos de un mes perdió a casi toda su familia por el Covid-19. “Primero falleció mi abuela, 4 de septiembre, después mi mamá el 14. Más tarde, mi tío el 22 y por último, mi papá el 24". Ahora intentará salir adelante con sus hermanas de 19 y 16 años y su hermano de 12.

La joven comentó que no saben con exactitud dónde se originó el foco de contagio, “pero hay algo claro que es cuando mi tío estaba haciendo su casa había un plomero y un familiar de mi mama, de ahí en más no sabemos quién pudo haber contraído la enfermedad", dijo en diálogo con RePerfilAr.

“Mi mamá era maestra jardinera siempre quiso a los nenes chiquitos”, recordó Sasha sobre su madre quien sufría de fibrosis pulmonar hidropático, "una enfermedad que endurece los pulmones por fuera y reduce la capacidad respiratoria y los pulmones se llenan de moco y flemas y no hay posibilidades de que la persona respire". Y añadió que, "no tenemos muy buenos recuerdos, siempre la veíamos sufrir con el oxígeno. Sufría mucho, se ahogaba". “Es un dolor tremendo el que se haya ido, pero es un gran alivio porque ya no está sufriendo”.

Por otro lado, Ávila se emocionó al recordar a su papá, un militante del Frente Socialista y profesor de matemáticas. "Era una persona con la disposición y las ganas de colaborar y ayudar a la gente que se encuentra en una situación no muy grata". "Un gran padre. Siempre hizo todo por sus hijos, hasta su último momento", indicó.

La joven criticó al sistema de salud y manifestó que cuando el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde tuvo Coronavirus estaba en un estado grave y "le han donado plasma instantáneamente y a mis padres nada". "Aquel ciudadano que trabaja que es honesto, lamentablemente padece de estas cuestiones". Mientras "aquel político adinerado puede salvarse su vida", finalizó Ávila.

Sasha y sus hermanos sobreviven gracias a la ayuda de sus familiares y vecinos a la espera del cobro de pensiones. El coronavirus arrebató a su familia pero no sus sueños y estudiará para ser periodista.