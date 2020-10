Matías Lammens, sobre temporada de verano: "Habrá mucha presencia del Estado"

El ministro de Turismo, Matías Lammens, desde Casa Rosada, dio algunos detalles sobre cómo será la temporada de verano en el país, y aseguró que "la idea es que haya teatro". "Por supuesto que será diferente, y apelando al ingenio de los productores teatrales. Pero el hecho de que ya podamos decir de que habrá espectáculos teatrales es una buena noticia", agregó.

Lammens remarcó que "se va a fomentar el teatro al aire libre", y en algunos teatros de la Costa Atlántica "se les va a restringir hasta el 30% del aforo para que puedan funcionar", Además, destacó que "se les va a pedir algunas adecuaciones respecto a su sistema de ventilación".

Verano con Covid: estudian abrir también las provincias al turismo extranjero

Con respecto a cómo será la metodología en las playas para evitar la propagación del coronavirus, el ministro de Turismo puntualizó que "no va haber cupo", aunque sí "mucha presencia del Estado para controlar que se de el distanciamiento social, y evitar las grandes aglomeraciones". "Lo que no podemos permitir de ninguna manera es la foto de otros veranos, donde había gente agolpada. Eso no podemos permitir que pase, por eso vamos a trabajar no sólo con las medidas de prevención sino también con un ojo del Estado mirando que eso no suceda", sostuvo.

Cuáles son los requisitos para el ingreso de turistas de países limítrofes

En esa línea, al ser consultado respecto a la apertura de las fronteras para la recepción de turistas extranjeros de países limítrofes, Lammens dijo: "Entendiendo que la situación sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires ha mejorado considerablemente, estamos con la posibilidad de recibir a estos turistas con algunos requisitos como testeo previo", sostuvo.

Y agregó: "El turismo es una de las actividades más importantes de la economía nacional, que le da empleo a un millón de familias en toda la Argentina, que representa un ingreso importante para nuestro país".