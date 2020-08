Lilia Lemoine, la influencer del 17A: "No fue un acto de violencia, fue de protesta"

“Antes de hacerlo le mostré a la policía lo que tenía en la mano para que no se confundiera con un objeto contundente, no me detuvieron ni me levantaron un acta”, dijo Lilia Lemoine, que saltó a la fama en la marcha del 17A por atacar un móvil periodístico del canal C5N.

“Yo dije que iba a hacer y le pregunté a un abogado cuáles eran las consecuencias, no fue un acto de violencia, fue de un acto de protesta”, dijo a Reperfillar, y comparó: “Un acto de violencia es tirar piedras”.

Lilia apuntó contra el canal de noticias: “Que le crezcan un poco de huevos a ellos, viven de la pauta del Estado, están comprados no son independientes. Ellos están haciendo un acto de violencia que es mentir”.

Mirá el video con la entrevista

R.I.Y. / DS