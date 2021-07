Luis Juez calificó al Gobierno de "inútiles" por poner "los negocios por encima de la salud"

La ministra de Salud Carla Vizzotti y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra defendieron la utilización del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la recientemente sancionada Ley de Vacunas para permitir la adquisición de las vacunas de Pfizer, Moderna y Jannsen.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Luis Juez, diputado de Juntos por el Cambio, quien habló sobre la decisión del Gobierno de modificar la ley de vacunas y atacó al ejecutivo por el retraso.

Vídeo | Luis Juez sobre el Gobierno: "Son unos inútiles que pusieron los negocios por encima de la salud"

“No supieron explicar porque recién ahora se acordaron, es un espanto”, dijo Juez, quien luego completó: “No queremos más pretextos, queremos que venga el avión con las vacunas de Pfizer”. En esa misma línea, el legislador aseguró que hace 10 meses que el mundo descubrió que la vacuna de Pfizer es la única con uso pediátrico.

“Le digo a los trolls de las redes que no sean pelotudos, yo no estoy pidiendo la vacuna para mi hija que ya está vacunada sino para los chicos que no tuvieron esa suerte”, disparó el diputado. “¿Está mal que me involucre en un tema aunque mi hija ya esté vacunada? Si mi hija en vez de 18 tuviera 15 no estaría vacunada y con las complicaciones que tienen estas patologías no se puede usar el respirador”, completó el entrevistado.

“Hay un Gobierno que eligió utilizar las vacunas con un fin electoral”, dijo Juez, quien luego completó: ”Son unos ineptos, inútiles e inescrupulosos que pusieron los negocios por encima de la salud de la gente”.

Finalmente, el legislador aseguró que si los medios no ponían los reclamos de los padres en la televisión no habría vacunas para los más chicos.