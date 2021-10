Todos los detalles de la Mavyz Álvarez al entorno de Diego Maradona por trata de personas

Mavys Álvarez, la mujer que apenas tenía 16 años cuando estuvo vinculada con Diego Maradona en Cuba, rompió el silencio en las últimas semanas y generó un verdadero revuelo al contar lo que sufrió. Finalmente, la mujer decidió demandar al entorno del 10 por trata de personas.

Vídeo | Mavyz Álvarez denunció al entorno de Diego Maradona por trata de personas

Mavys se presentó ante la Justicia argentina y pidió ser querellante en la denuncia por trata de personas al entorno de Maradona de aquel entonces, conformado por Mariano Israelit, Guillermo Coppola, Omar Suárez y Carlos Ferro Vieira.

En tanto, la joven aseguró que recibió el permiso para salir del país caribeño por parte de Fidel Casto y venir a la Argentina en el 2001 a los 16 años, donde le hicieron una operación estética por orden del ex futbolista.

Inflación: en el último año la ropa aumentó hasta un 60%

“Es importante para mí destacar que en la Argentina, donde permanecí durante dos meses y medio, no se me permitía salir sola de los hoteles donde me alojé. Tampoco de un departamento en Capital, donde me alojé. Siempre había personas encargadas de que yo permaneciera allí”, denunció la mujer en la causa.

La investigación judicial cayó en Comodoro Py, siendo responsable la Fiscalía especializada en trata de personas y explotación sexual. En tanto, interviene la fiscal Paloma Ochoa y la investigación también está en manos del juez federal Julián Ercolini.