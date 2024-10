Medio Oriente: escalada de violencia y dolor por el aniversario del ataque del 7 de octubre

Medio Oriente, el infierno tan temido. El conflicto regional a gran escala, está más cerca después de los acontecimientos de las últimas semanas.

La ciudad de Tel Aviv, sigue bajo fuego desde Gaza. En el primer aniversario del ataque de Hamás, del siete de octubre.

El brazo armado del movimiento islamista palestino amenazó con liberar una larga batalla de desgaste contra Israel, pero los hebreos no se amilanan.

Su fuerza aérea sigue activa, haciendo blanco en las aldeas, en el sur libanés. También bombardeó un edificio.

Israel advirtió que cambiará sus operaciones contra Hezbollah en la zona costera sur del río, y llamó a evacuar. Los rebeldes yutíes de Yemen respaldados por Irán, se atribuyeron los ataques con misiles balísticos contra Israel.

"No me rendiré, mientras nuestros ciudadanos no regresen sanos y salvos a sus hogares, seguiremos luchando", prometió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Hasta mi último día, me perseguirá el olor de los cuerpos quemados y la visión de charcos de sangre junto a fotos familiares y libros infantiles en un paraíso convertido en infierno", dijo el presidente israelí, Isaac Herzog, durante la ceremonia de inauguración de un monumento conmemorativo, en el primer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre.