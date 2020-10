No hacen falta "súper hombres"

José Abadi

Escuchamos muy a menudo, tal vez en algunos periodos con mayor frecuencia que otros, ahora lo estoy escuchando bastante... El reclamo de súper hombres.

¿Qué quiere decir el reclamo de súper hombres? Nos haría falta un súper presidente. Nos haría falta un súper ministro de Economía. Nos haría falta un súper estratega o lo que sea. Bueno, yo creo que por lo que se trata es no tanto de que consigamos gente súper potente, sino que podamos acceder, podamos elegir, podamos valorar a gente humanamente potente.

Hijos de la lágrima

¿Quiere decir gente humanamente potente? No que pretendamos salvadores, que hagan lo que los seres humanos convencionales no podemos hacer. Que aquel estudia, se formó, se entrenó, es incapaz, sino justamente a esos seres humanos que se formaron adecuadamente, que tienen una consistencia no solamente teórica y práctica, sino una etapa de valores que los representa y nos represente con dignidad.

Que tengan la confianza, la normatividad, los lazos como uno de sus paradigmas, junto a su equipaje teórico específico del área que les compete. Esos son aquellos a los que yo les llamamos potentes. Que es razonable ofrecer que nos representen o elegir si nos quieren representar en las áreas que convoquen.

Vale decir que tiramos lo que corresponde, pidamos lo razonable, pidamos el ejercicio eficaz de aquello para lo que se proponen y para eso no hace falta súper hombres, se hace falta hombres con conocimiento, con autoridad, con decencia, con capacidad de debatir, con permeabilidad para poder corregir errores y sobre todo, con gente que tenga una mirada que vaya más allá de lo individual o de lo chiquito para esas miradas más amplias e incluyen a todos