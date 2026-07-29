Ola polar: ¿Cuándo llega al AMBA y hasta cuándo estará?

Antes de la llegada de una nueva masa de aire frío al sur del país, la pregunta vuelve a repetirse entre los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): ¿el frío polar también llegará a la región? De acuerdo con los pronósticos más recientes, la respuesta es que el impacto será mucho menor que en la Patagonia y no se espera una ola polar intensa en Buenos Aires durante los próximos días.

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas extremadamente bajas, nevadas y fuertes heladas en provincias patagónicas, el aire frío perderá intensidad a medida que avance hacia el centro del país. Como consecuencia, el AMBA mantendrá condiciones relativamente templadas para esta época del año.

¿Hasta cuándo estará el frío en el AMBA?

Los pronósticos indican que el ambiente fresco continuará durante las próximas jornadas, especialmente durante las mañanas y las noches. Sin embargo, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 18 °C y 20 °C, valores superiores a los registrados durante la intensa ola polar de comienzos de julio.

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Esto significa que habrá un marcado contraste térmico entre el sur y el centro del país: mientras la Patagonia enfrentará varios días con temperaturas de hasta -20 °C en algunos sectores, Buenos Aires continuará con un invierno más moderado.

El ingreso del aire de origen antártico comenzó a sentirse en la Patagonia y se intensificará entre esta semana y el viernes, con nevadas y heladas en distintas provincias del sur. Aunque parte de esa masa de aire avanzará hacia la región central, llegará debilitada y sin generar temperaturas extremas en el AMBA.

Por el momento, los especialistas no prevén un episodio similar al registrado a comienzos de julio, cuando el AMBA atravesó el período más frío del año con mínimas cercanas a los 0 °C e incluso bajo cero en varios sectores del conurbano. En esta oportunidad, las condiciones meteorológicas no muestran un escenario de frío extremo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.