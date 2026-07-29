Por qué la venta de indumentaria cayó un 6,9%

El último informe de la Cámara Argentina de la Indumentaria revela que las unidades vendidas cayeron 6,9% interanual. De esta forma, la actividad acumula más de dos años de resultados negativos.

En el mundial, el 55% de las marcas informa una disminución de sus ventas. Entre el 27% que registró aumentos y un 18% que no observó casos.

El informe muestra que la debilidad del consumo continúa condicionando al sector, 8 de cada 10 empresas identificaron la caída de la demanda, como su principal dificultad mantener su estructura con menores márgenes para evitar despidos.

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En cuanto a la economía en general, el 53% prevé un escenario sin grandes cambios durante 2026.

En tanto, una de cada cuatro empresas mantiene una visión negativa sobre la evolución de la actividad para el resto del año. Uno de los principales desafíos continúa siendo la rentabilidad.

El 55% de las empresas aseguró que no pudo trasladar a precios ninguno de los aumentos de costos registrados.

Por otro lado, algunas compañías que decidió mantener sin cambio su plantilla refleja una mayor cautela a la espera de una recuperación

