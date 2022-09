Se estrena Bárbaro: "el film terrorífico del año" y RePerfilAr habló con su director Zack Cregger

Bárbaro sigue la historia de Tess (Georgina Campbell), una joven que decide pasar la noche en la casa equivocada. La película fue dirigida por Zack Cregger y constituye su primera dirección en un largometraje de terror. El film se estrena este 15 de septiembre en todos los cines del país y RePerfilAr dialogó con el director.

"Empecé escribiéndola una noche en mi cochera", detalló a este medio el director del largometraje. Luego añadió: "Ni siquiera quería escribir una película, solo quería escribir una escena cómica con tensión y a medida que avanzaba con la historia me prometí que no planearía más allá de la página que escribía". "Sabía que si yo no sabía que iba a pasar, la audiencia tampoco lo sabría". "Así que todos los giros inesperados de la película eran solo para sorprenderme a mí mismo".

Ya con el guion, Cregger explicó que las dificultades no terminan ahí: "Solo poner lo que imaginas en la pantalla significa un gran trabajo que tiene que salir bien". "Y yo tuve la suerte de tener un gran elenco, el cual milagrosamente tuve. El equipo adecuado que pueda construir el set". "Tuve suerte en todo lo que tenía que tenerla".

Por último, el director de Bárbaro lanzó una promesa a todos los que se atrevan a ver el film: "Te prometo que cuando vayas a ver esta película, no vas a tener idea de lo que va a ir pasando". "Te vas a sorprender". "Lo prometo", concluyó.