Sumando Voluntades: la ONG que ayuda a gente en situación de calle está por cerrar

La crisis económica que se agravó durante la pandemia afectó a toda la economía en su conjunto. Tal es así que mucha gente ingresó a la pobreza por primera vez en su vida y otros tantos pasaron directamente a la indigencia por lo que las ONGs tienen un rol fundamental a la hora de ayudar a estas personas en situaciones vulnerables.

Vídeo | Sumando Voluntades: "Queremos que la gente nos ayude para poder seguir ayudando"

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Nancy y Carlos, miembros de la Fundación Sumando Voluntades de La Plata, quienes hablaron sobre el rol social de su organización y el trabajo que realizan día a día.

“Este mes tenemos que renovar el contrato y se nos va a hacer imposible hacer frente a esta crisis”, dijo Nancy, quien luego completó que no hay propuestas políticas para ayudar a que la Fundación siga cumpliendo su función. “Venimos trabajando desde hace 11 años y nos duele porque la gente que está acá va a volver a la calle”, disparó la vocera de la Fundación.

“Si no me ayudaban desde la Fundación iba a ser uno más en la calle”, disparó Carlos. “Queremos que la gente nos ayude para poder seguir ayudando”, aseguró Nancy. Finalmente, los entrevistados dijeron que necesitan ayuda para poder pagar el alquiler que les aumentó un 40% durante el año y que no reciben ningún político se acercó para brindar una solución.