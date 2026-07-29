Tras jubilarse, ¿qué trámite hay que hacer para seguir trabajando?

Como siempre mencionamos, el contexto económico actual se hace difícil y sobre todo para los jubilados que no llegan a fin de mes.

Ante esta situación, cada vez son más las personas que eligen seguir trabajando luego de jubilarse.

Para realizar el trámite se deberá contar con DNI, último recibo de sueldo y formulario de declaración de reingreso a la actividad laboral.

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Antes de iniciar el trámite se deberá chequear si los datos personales y familiares están actualizados en MiAnses, o llamando al 130 si no están actualizados, hay que reunir toda la documentación que falte luego se puede realizar el trato.

Se permite de forma presencial en una oficina de ANSES la que quede más cercana al domicilio.

Por último se deberán presentar el día del turno en la oficina del organismo público, todos los papeles para declarar la vuelta a la actividad.

