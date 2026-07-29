miércoles 29 de julio de 2026
REPERFILAR
PASO A PASO

Tras jubilarse, ¿qué trámite hay que hacer para seguir trabajando?

El contexto económico actual se hace difícil y sobre todo para los jubilados que no llegan a fin de mes.

Jubilados
Jubilados | Télam
Agregar PERFIL en Google

Como siempre mencionamos, el contexto económico actual se hace difícil y sobre todo para los jubilados que no llegan a fin de mes.

Ante esta situación, cada vez son más las personas que eligen seguir trabajando luego de jubilarse.

Para realizar el trámite se deberá contar con DNI, último recibo de sueldo y formulario de declaración de reingreso a la actividad laboral.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Antes de iniciar el trámite se deberá chequear si los datos personales y familiares están actualizados en MiAnses, o llamando al 130 si no están actualizados, hay que reunir toda la documentación que falte luego se puede realizar el trato.

Se permite de forma presencial en una oficina de ANSES la que quede más cercana al domicilio.

Por último se deberán presentar el día del turno en la oficina del organismo público, todos los papeles para declarar la vuelta a la actividad.

También te puede interesar
En esta Nota