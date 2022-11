Qatar 2022: las estrategias de Lionel Scaloni para superar la derrota ante Arabia Saudita

Tras la dura derrota en el debut ante Arabia Saudita, el cuerpo técnico de la Selección busca tomar un descanso para analizar todo lo sucedido en el partido inaugural de la selección Argentina y además, para pensar en las mejores estrategias para que los jugadores den vuelta la página y cambien la mentalidad de cara al encuentro contra México este sábado 26 de noviembre.

Los jugadores que tuvieron minutos hicieron ejercicios regenerativos mientras que mañana podrían avizorar algunos cambios que tiene pensado hacer el director técnico Lionel Scaloni.

En tanto, lo primero que dispuso el cuerpo técnico para cambiar la mentalidad de sus dirigidos es que los jugadores del plantel nacional recibieran a sus familiares para cargarse de afectos de cara a los partidos que resta y que serán decisivos.

Pero esta no es la única medida que tiene en mente Scaloni y sus ayudantes. Por estas horas hay muchas chances de que haya varios cambios en el once inicial que se medirá ante la selección mexicana liderada por el Tata Martino. No se descarta que se modifiquen hasta cinco nombres del once titular que debutó ante el equipo de medio oriente.

Los posibles cambios de la selección Argentina

El cambio más concreto por estas horas es la salida de Cristian Cuti Romero de la defensa del once titular, quien sería reemplazado por el central del Manchester United Lisandro Martínez.

Por otro lado, se espera la presencia de Gonzalo Montiel y el Huevo Acuña en los laterales de la defensa nacional, emulando lo ocurrido en la final de la Copa América 2021 ante Brasil.

Además, el lugar que ocupó el Alejandro Papu Gómez sería destinado a Alexis Mac Allister o a Enzo Fernández, quien ingresó en el complemento del partido ante Arabia Saudita. En este sentido, parece difícil que Leandro Paredes deje su lugar, aunque la falta de ritmo que arrastra producto de una distención hace que esté bajo análisis su titularidad.