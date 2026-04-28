Trump sufrió el tercer intento de asesinato en dos años: el atacante podría enfrentar cadena perpetua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a quedar en el centro de la escena tras un nuevo intento de asesinato que, según informaron autoridades locales, fue frustrado por los equipos de seguridad antes de que se concretara. Se trata del tercer episodio de estas características en los últimos dos años, lo que encendió alarmas en el ámbito político y de seguridad.

El hecho ocurrió durante una actividad pública en la que Trump tenía previsto participar, en medio de un fuerte operativo de custodia. De acuerdo con las primeras versiones, el sospechoso fue detenido en las inmediaciones del lugar tras levantar sospechas por su comportamiento. Las fuerzas de seguridad incautaron elementos que están siendo peritados para determinar su posible vinculación con un plan de ataque.

Fuentes judiciales indicaron que el detenido podría enfrentar cargos federales graves, entre ellos intento de homicidio contra una figura protegida, lo que en el sistema penal estadounidense puede derivar en una condena de cadena perpetua. El caso quedó en manos de fiscales que ya iniciaron las primeras diligencias para reconstruir los hechos y establecer si el atacante actuó solo o con apoyo.

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El episodio reaviva el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Estados Unidos, especialmente en un contexto de creciente polarización. En los últimos años, distintos dirigentes han sido blanco de amenazas, lo que llevó a reforzar los protocolos de protección en actos públicos y eventos masivos.

Desde el entorno de Trump señalaron que el ex mandatario se encuentra en buen estado y que continuará con su agenda prevista. Al mismo tiempo, agradecieron la rápida intervención de los agentes de seguridad que permitieron evitar un desenlace trágico.

Analistas políticos advierten que este tipo de घटनos no solo tienen impacto en la seguridad personal de los dirigentes, sino también en el clima institucional. La reiteración de episodios violentos podría influir en el desarrollo de la campaña electoral y en la percepción pública sobre la estabilidad del sistema democrático.

Mientras avanza la investigación, el caso promete generar nuevas repercusiones tanto en el plano judicial como en el político, en un país donde la seguridad de sus líderes vuelve a estar bajo escrutinio.