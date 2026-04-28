Compras del exterior: crecen las operaciones puerta a puerta

El sistema de envíos internacionales conocido como “puerta a puerta” atraviesa un nuevo auge en la Argentina, impulsado por la digitalización del consumo, la ampliación de la oferta global y la búsqueda de precios más competitivos frente a la inflación local. Cada vez más usuarios optan por adquirir productos en el exterior y recibirlos directamente en sus domicilios, un mecanismo que en los últimos meses mostró un incremento sostenido.

La operatoria, regulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y gestionada logísticamente por Correo Argentino, permite a los consumidores comprar en plataformas internacionales y recibir los productos sin necesidad de intermediarios. Si bien existen límites en cantidad y montos, el sistema resulta atractivo para quienes buscan tecnología, indumentaria o pequeños artículos que, en muchos casos, tienen precios más bajos que en el mercado local.

Entre las plataformas más utilizadas se destacan Amazon, AliExpress y eBay, que ofrecen envíos directos al país o a través de servicios de courier. A esto se suma la expansión de operadores logísticos privados que agilizan los tiempos de entrega, uno de los factores clave para la consolidación de esta modalidad.

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Especialistas en consumo señalan que el crecimiento responde a una combinación de factores: por un lado, la mejora en los sistemas de pago y seguimiento de envíos; por otro, la brecha de precios respecto del mercado interno. También influye la mayor confianza de los usuarios en las compras online, tendencia que se consolidó tras la pandemia.

Sin embargo, el aumento del “puerta a puerta” también genera preocupación en algunos sectores del comercio local, que advierten sobre la competencia desigual frente a productos importados que, en ocasiones, tributan menos costos que los bienes vendidos en el país. Cámaras empresarias reclaman una revisión de las condiciones para equilibrar el escenario.

Desde el Gobierno, en tanto, destacan que el régimen permite formalizar operaciones que antes se realizaban por vías informales y ampliar el acceso a bienes no disponibles en el mercado interno. No obstante, remarcan la importancia de cumplir con las normativas vigentes, como la declaración de los productos y el pago de los impuestos correspondientes.

Con un consumidor cada vez más familiarizado con el comercio electrónico global, todo indica que las compras puerta a puerta seguirán en expansión, marcando un cambio en los hábitos de consumo y desafiando al comercio tradicional a adaptarse a una competencia cada vez más internacional.