Uno de cada dos jóvenes atraviesa vulnerabilidad

La situación social y económica de los jóvenes en la Argentina continúa generando preocupación. Un reciente informe reveló que uno de cada dos adolescentes y jóvenes atraviesa algún tipo de situación de vulnerabilidad, una realidad que afecta sus oportunidades de estudio, empleo y desarrollo personal.

El relevamiento advierte que las dificultades económicas de los hogares, el acceso desigual a la educación, la precariedad laboral y los problemas vinculados con la salud mental conforman un escenario complejo para una generación que enfrenta grandes desafíos para construir un proyecto de vida.

El estudio sostiene que la vulnerabilidad no solo está asociada a la falta de ingresos. También contempla factores como el abandono escolar, las dificultades para acceder a un empleo formal, la inseguridad alimentaria, el acceso limitado a la salud y las condiciones habitacionales.

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En ese sentido, los especialistas remarcan que muchos jóvenes viven en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, lo que incrementa el riesgo de exclusión social y limita las posibilidades de movilidad económica.

Uno de los principales problemas detectados es la inserción laboral. Una parte importante de los jóvenes trabaja en condiciones informales o con ingresos insuficientes, mientras que otros no logran conseguir empleo estable.

Al mismo tiempo, quienes intentan continuar sus estudios muchas veces deben compatibilizar las cursadas con trabajos precarios o abandonar la formación por motivos económicos, una situación que termina reduciendo sus oportunidades futuras.

El informe también pone el foco en las consecuencias emocionales de este contexto. La incertidumbre sobre el futuro, las dificultades para independizarse y la presión económica pueden derivar en mayores niveles de ansiedad, estrés y desmotivación.

Los especialistas destacan la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención, la contención y el acceso a servicios de salud mental para adolescentes y jóvenes.

Frente a este escenario, los autores del relevamiento consideran necesario impulsar estrategias que combinen educación, capacitación laboral, acceso a empleos de calidad y programas de acompañamiento social.

Además, sostienen que la articulación entre el Estado, las organizaciones sociales, el sector privado y las instituciones educativas resulta clave para generar mayores oportunidades y reducir las brechas que afectan a millones de jóvenes en todo el país.

Aunque los indicadores muestran una realidad desafiante, los especialistas coinciden en que invertir en la juventud constituye una de las herramientas más importantes para promover el desarrollo económico y social de la Argentina en los próximos años.