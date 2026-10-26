Zamora cruzó a Milei, expresó su solidaridad con La Nación y repudió las agresiones

El senador santiagueño Gerardo Zamora, criticó al presidente Javier Milei y repudió el ataque contra 5 periodistas de La Nación, dijo que es “inadmisible e incomprensible” que esto suceda y le exigió “responsabilidad” al primer mandatario.

Los ataques de Milei hacia los periodistas de La Nación surgieron luego de que se conociera el sobreseimiento en la causa $LIBRA de él y su hermana, Karina. El

presidente había instado a “quemar en la hoguera” a Hugo Alconada Moon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosión y Luis Novaresio.

Zamora, radical K y hombre fuerte de la política santiagueña, al que además algunos sectores señalan como presidenciable para el 2027, se había expresado hace tiempo en contra de las agresiones de Milei hacia la periodista Maru Duffard y ahora, a través de sus redes sociales, expresó su solidaridad hacia los periodistas atacados.

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“Así como me expresé frente a la agresión verbal en términos incalificables hacia una mujer que solo hizo un reportaje a un dirigente opositor (Duffard había entrevistado a Máximo Kirchner); ahora, frente a los insultos realizados por el presidente de la nación, otra vez agrediendo principios fundamentales que hacen a la vida democrática, como la libertad de expresión, atacando a 5 periodistas con nombre y apellido, y pidiendo la hoguera para ellos al estilo Torquemada, merece mi absoluto repudio”, escribió en su cuenta de X.

Milei también calificó a los comunicadores como "ensobrados y corruptos", además de lanzar fuertes descalificaciones por las que recibió repudios de diversas organizaciones de prensa como APeRA y de dirigentes políticos.

En el siguiente párrafo, el senador nacional expresó que “y si a eso agregamos que vuelve a denunciar con liviandad (una vez más) un intento de golpe de estado, esta vez por parte del grupo La Nación; ya realmente empieza a ser preocupante”.

“Argentina necesita responsabilidad y respeto de su gobierno, fundamentalmente desde la máxima autoridad, trabajando con la capacidad de un estadista al servicio del bien común. En cambio esta conducta solo deteriora la imagen del país, la posibilidad de inversiones, la paz social y el ámbito de convivencia necesario siempre, por encima de cualquier diferencia subalterna”.

Acompañado del video de Milei, en el que ataca a los periodistas, Zamora concluyó: “En cambio vemos esto, que además de inadmisible, es incomprensible”.