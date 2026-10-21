La política pierde capacidad para sumar seguidores y generar interacción en redes

La dirigencia política argentina llega al período preelectoral con una señal de alerta en las redes sociales: cada vez consigue sumar menos seguidores y también genera menos interacción entre quienes ya forman parte de sus comunidades digitales. Un relevamiento de Monitor Digital sobre los últimos años detectó una transformación sostenida en el vínculo entre los dirigentes y sus audiencias, aunque con diferencias importantes entre plataformas y espacios partidarios.

El primer dato es contundente. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, la tasa de incorporación de nuevos seguidores cayó aproximadamente 91% en X y 77% en Instagram. El informe aclara que eso no significa que los dirigentes hayan perdido semejante proporción de sus seguidores actuales, sino que se redujo drásticamente la velocidad con la que logran ampliar sus comunidades.

Cuánto se enfrió el vínculo entre dirigentes y seguidores

La desaceleración no se limita a la captación de nuevas audiencias. Los seguidores que ya están dentro de esas comunidades también participan cada vez menos.

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Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, el engagement promedio de los dirigentes argentinos cayó alrededor de 73% en X y 47% en Instagram. En X, el indicador pasó de 1,5 en septiembre de 2024 a 0,8 un año después y terminó en 0,4 en septiembre de 2026. Instagram logró sostener mejor sus niveles durante 2025, aunque finalmente descendió desde 1,9 hasta 1,0.

El fenómeno muestra así dos movimientos simultáneos: la política suma seguidores con mayor dificultad y, al mismo tiempo, obtiene una respuesta relativa menor de las personas que ya la siguen.

Monitor Digital señala además que la evolución no fue completamente lineal. Instagram registró picos de engagement cercanos a 2,9 en febrero de 2025 y 2,7 en noviembre de ese mismo año, mientras X atravesó una caída extraordinaria durante noviembre de 2025. Eso demuestra que pueden existir acontecimientos coyunturales capaces de alterar temporalmente la tendencia general.

Qué espacios políticos resisten mejor la caída

La tendencia general no afecta a todos por igual.

Los libertarios exhiben el engagement partidario más elevado en X, con 0,9, más del doble que el registrado por el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con 0,4. Sin embargo, el oficialismo no lidera la incorporación de nuevos seguidores en esa plataforma, una categoría en la que sobresale el grupo clasificado como “Otros”.

El informe también destaca que el desempeño libertario no depende exclusivamente de Javier Milei. Figuras como el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el militante conocido como “Gordo Dan” alcanzan niveles elevados de interacción. En algunos casos, incluso superan ampliamente al Presidente.

En Instagram, la dinámica cambia. Allí sobresale el Frente de Izquierda, con un crecimiento de seguidores del 4%, muy por encima del 0,7% libertario. También lidera en engagement con 3,3, frente al 1,7 del oficialismo.

Dos nombres explican buena parte de ese rendimiento: Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Ambos combinan crecimiento de seguidores y altos niveles de interacción en Instagram, una conducta que contrasta con la pérdida de dinamismo observada en el conjunto de la dirigencia.

Por qué X e Instagram tienen comportamientos diferentes

Una parte de la explicación puede estar en la propia naturaleza de las plataformas.

El Reuters Institute señaló en su informe argentino de 2025 que Instagram era utilizado para informarse por el 35% de los encuestados, mientras X alcanzaba apenas el 12%. Sin embargo, X fue caracterizada como una plataforma comparativamente más politizada.

Eso implica que X puede tener una audiencia menor, pero con mayor concentración de discusión política.

A su vez, un estudio publicado en Nature en febrero de 2026 analizó durante siete semanas a usuarios estadounidenses de X y encontró que el feed algorítmico amplificaba relativamente más determinados contenidos conservadores y cuentas de activismo político frente al feed cronológico. Monitor Digital remarca, sin embargo, que esos datos no permiten afirmar que el algoritmo haya favorecido específicamente a los libertarios argentinos durante 2026.

Instagram funciona con una escala distinta. Hacia fines de 2025, su alcance publicitario potencial en la Argentina rondaba los 31,1 millones de usuarios, frente a 6,7 millones en X. Aunque esas cifras no equivalen a usuarios activos verificados, reflejan una diferencia considerable en tamaño de audiencia.

Qué dirigentes logran escapar de la tendencia general

El estudio también detectó desempeños individuales que se alejan del promedio.

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos registra un engagement de 3,4 en X y 5,6 en Instagram, mientras su crecimiento promedio de seguidores se ubica en 0,3% y 3,1%, respectivamente. Sandra Pettovello, en tanto, muestra una tasa de crecimiento del 2,4% en X y un engagement de 1,6.

Cristina Kirchner exhibe otra combinación: su crecimiento en Instagram ronda apenas el 0,2%, pero su engagement alcanza 2,7.

Monitor Digital utiliza estos casos para marcar una diferencia central: crecer, conservar seguidores y conseguir que interactúen son capacidades distintas. Un dirigente puede sumar pocos usuarios pero mantener una comunidad muy activa, o experimentar lo contrario.

Quiénes impulsan la conversación política en las redes

Otra particularidad aparece al analizar el perfil profesional de quienes participan de la conversación.

Periodismo, comunicación y generación de contenidos representan el 20,7% de las frecuencias profesionales detectadas, exactamente el mismo porcentaje que empresas, economía y dirección. Educación y academia explican otro 14,7%, mientras política y representación institucional alcanzan el 12,9%.

Si se agregan las profesiones jurídicas, periodismo, política y derecho concentran conjuntamente el 43,2% de las frecuencias ocupacionales. Esto sugiere que una parte importante de la conversación político-digital se desarrolla entre personas profesionalmente cercanas a la información, las instituciones y la interpretación de los asuntos públicos.

Los intereses, sin embargo, son más diversos. Política, derecho e historia representan el 26,9%; periodismo, medios y comunicación, el 21,2%; mientras cultura, entretenimiento, vida familiar y vínculos suman conjuntamente 28,1%. Tecnología, ciencia y análisis aportan otro 9,8% y deportes y fútbol, 7,9%.

Qué significa esta caída antes de las elecciones

El informe evita convertir estos indicadores en una lectura electoral directa.

Un nivel alto de engagement no implica necesariamente adhesión: las personas pueden interactuar para apoyar, cuestionar o discutir a un dirigente. De la misma manera, la pérdida de crecimiento no permite concluir automáticamente que exista una crisis de representación.

Monitor Digital señala que podrían intervenir múltiples factores: menor interés por las noticias, fragmentación de audiencias, cambios algorítmicos y una competencia creciente por la atención. El Digital News Report 2026 detectó que solo el 43% de los argentinos encuestados expresaba mucho o extremo interés por las noticias, mientras la confianza general descendía al 26%.

La conclusión más sólida del relevamiento es otra: la política sigue teniendo una fuerte presencia digital, pero su capacidad para renovar audiencias y generar interacciones se redujo significativamente respecto de 2024.

Esa desaceleración convive con comunidades específicas que mantienen una elevada intensidad, especialmente los libertarios en X y el Frente de Izquierda en Instagram. A las puertas de un nuevo ciclo electoral, la disputa política continúa en las redes, pero con públicos más fragmentados, más especializados y aparentemente menos dispuestos a interactuar de manera constante con toda la dirigencia.